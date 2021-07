O lado paraense de Lexa que poucos sabem

A cantora carioca Lexa carrega na sua história uma relação com a região Norte que poucos conhecem, a época em que morou em Belém do Pará, onde tem familiares. Na capital paraense, a artista chegou a fazer um show quando tinha 16 anos, ela curte tecnomelody e adora as comidas típicas do estado. Para O Liberal, ela falou com exclusividade sobre essa fase da vida, da saudade e vontade de fazer show na capital paraense.

O documentário "Lexa, mostra seu poder" está disponível no Globoplay e faz um apanhado da trajetória da artista desde o início da carreira até hoje. A passagem dela por Belém não foi registrada, mas a equipe de O Liberal aproveitou a oportunidade para recordar sobre esse período.

" Amooo Belém. Amo demais. Mesmo sendo carioca, uma parte da minha família é de Belém. Amo todas as comidas daí, amo as músicas e amo as pessoas", destacou a cantora. Mas sobre a comida, ele exaltou algumas. "Sem dúvida, tacacá, vatapá e maniçoba mexem com o meu coração (risos). Amo todos os lugares que já fui aí", completou.

Lexa mostra interesse pela música desde criança e sempre foi apoiada pela mãe, Darlin Ferrattry, que também é empresária da cantora. No documentário, a artista mostra a relação dela com a música e a luta para conseguir espaço no mercado. Ela conta para O Liberal que quando morava em Belém já estava nessa luta. Aos 16 anos, ela chegou a se apresentar em um espaço na cidade, mas não citou o nome.

Mas depois disso Lexa ainda não voltou à capital paraense profissionalmente. Em 2020, tinha um show marcado, mas veio a pandemia e a programação foi adiada. Sobre as músicas do Pará que a artista mais escutava, citou: "Amava tecnomelody". A batida mais pulsante toca a artista, que vem se consolidando no funk.

Lexa, além de cantora, vem se revelando como apresentadora. Já comandou o "TVZ", "No Gás com Just Dance", ambos no Multishow, além de outros projetos. "Tudo incrível. Meu documentário acabou de sair, estou preparando mais músicas e como apresentadora me sinto muito feliz após três programas no Multishow", detalhou.

O último lançamento foi “Taradinha”, parceria com MC Kevinho, produzida pelo Hitmaker. Com direção executiva de Darlin Ferrattry, o clipe dirigido por Gigs conta com coreografia exclusiva, looks poderosos, cores vibrantes e diversão.

Lexa começou sua carreira de forma independente e se apresentando em bailes no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu. Ela foi descoberta por produtores locais e ganhou projeção nacional com seu primeiro single, "Posso ser”, lançada em dezembro de 2014.

A canção se tornou uma das mais executadas nas rádios brasileiras em 2015. Em setembro de 2015, a cantora lançou seu álbum de estreia, intitulado Disponível, que gerou cinco singles: "Posso Ser", "Para de marra”, "Disponível”, "Pior que sinto falta" e "Fogo na Saia".

Lexa experimentou um maior nível de reconhecimento em 2018 com o single "Sapequinha", certificado com diamante pela Pró-Musica Brasil (PMB). A canção foi incluída no EP "Só depois do Carnaval", que também contém a faixa-título e uma colaboração com Glória Groove intitulada "Provocar".