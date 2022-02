O Flow Podcast perdeu patrocinadores e contratos após declarações do apresentador Monark sobre nazismo. Em entrevista com os deputados Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB), o apresentador do programa defendeu que a legislação brasileira permitisse a organização de nazistas em partido político. Kataguiri concordou e Tabata repudiou.

Colocando como justificativa a liberdade de expressão, Monark também defendeu que nazistas tenham direito de expressar opiniões que promovem ódio, por exemplo, contra judeus. O que pode ser considerado crime por apologia ao nazismo.

O jornalista Benjamin Back publicou seu repúdio nas redes sociais e pediu para que o episódio em que ele participa seja retirado do ar. Ex-futebolista e craque da Seleção Brasileira e do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, cancelou sua participação no programa, assim como o comentarista esportivo Antony Curti.