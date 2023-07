“O Exorcista: O Devoto” ganha primeiro trailer e data de estreia; confira

O trailer oficial da sequência do clássico de terror ‘O Exorcista’ foi divulgado pela Universal Pictures nesta terça-feira (25). Após quatro sequências e um seriado, "O Exorcista: O Devoto” estreia nos cinemas dia 12 de outubro e apresenta o retorno de Chris MacNeil (Ellen Burstyn), atriz que foi alterada pelo o que aconteceu com sua filha, Regan (Linda Blair), menina possuída no longa original de 1973.

O trailer de três minutos mostra as primeiras imagens do longa-metragem com os personagens Victor Fielding (Leslie Odom Jr.), Angela (Lidya Jewett) e Katherine (Olivia Marcum). Fora isso, a produtora também anunciou que o “The Exorcist: Deceiver”, segundo filme da trilogia, será lançado em abril de 2025.

Assista o trailer de “O Exorcista: O Devoto”

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)