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'O Diário de um Mago', de Paulo Coelho, começa a ser filmado com Santoro e Johnny Massaro

O longa está sendo filmado na Espanha, e Massaro interpreta Paulo em peregrinação pelas montanhas, bosques e campos do Caminho de Santiago de Compostela

Estadão Conteúdo
fonte

Johnny Massaro e Rodrigo Santoro (Marcelo Maragni / Divulgação / Netflix)

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 16, o início das filmagens de O Diário de Um Mago, novo filme adaptado do livro homônimo de Paulo Coelho. Os atores Johnny Massaro e Rodrigo Santoro estão à frente do elenco, em longa dirigido por Vicente Amorim (Senna) e produzido pela Gullane.

O longa está sendo filmado na Espanha, e Massaro interpreta Paulo em peregrinação pelas montanhas, bosques e campos do Caminho de Santiago de Compostela. É lá que ele conhece o enigmático Petrus (Santoro) e passa por provações e encontros misteriosos na busca por autoconhecimento.

O Estadão já havia adiantado, em dezembro do ano passado, que o filme estava em estágios avançados e sob direção de Amorim. "O roteiro está lindo, e vamos começar a filmar muito em breve", adiantou, na ocasião, Francisco Ramos, vice-presidente de conteúdo da Netflix para a América Latina." É a primeira vez que fazemos um filme de grande orçamento, e temos um material extraordinário."

Lançado por Paulo Coelho em 1987, O Diário de Um Mago (Companhia das Letras) já foi publicado em 150 países e traduzido para mais de 70 idiomas. Na história, o autor constrói uma parábola que mistura amor, paixão e espiritualidade para refletir sobre "a necessidade de encontrar o próprio caminho". Segundo sinopse divulgada pela plataforma de streaming, a narrativa do filme vai unir o espírito de road movie à linguagem mágica de Paulo Coelho.

O longa tem roteiro de Luiso Berdejo, Gustavo Bragança e Vicente Amorim. Completam o elenco ainda Lara Tremouroux, Julia Konrad, Silvio Guindane, Fabiana Gugli, Emílio de Melo, Thelmo Fernandes, Isabel Guéron e Roberto Birindelli. Não há previsão de lançamento.

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Cultura
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