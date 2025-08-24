Capa Jornal Amazônia
O desejo de Jaguar para sua morte: cinzas espalhadas pelos bares que frequentou

Estadão Conteúdo

O cartunista Jaguar morreu neste domingo, 24, aos 93 anos. Há 25 anos, quando tinha 68, deu uma entrevista ao Estadão revelando um plano inusitado após a morte: desejava que seu corpo fosse cremado e suas cinzas espalhadas pelos bares que frequentou.

"Essa história de velório tradicional é uma aporrinhação para a família e os amigos. Além do mais, não quero que ninguém me veja dentro de um caixão. Vai faltar cinza, mas, aí, eu disse para a minha mulher incinerar um pangaré para completar o bolo", explicava, com bom humor, ao Estadão em setembro de 2000.

Entre os estabelecimentos estariam o Bar Luiz, Bar Brasil e o Bracarense, no Rio de Janeiro, o Pirajá e o Piratininga, em São Paulo, e o Bar do Carlinhos, em Itaipava, cidade da região serrana do Rio.

Quatro nomes haviam sido designados por Jaguar para a tarefa, mas um deles, Albino Pinheiro, havia morrido no ano anterior. Ele destacava que a responsabilidade ficaria por conta de Machadão, Chico PF e sua mulher, Célia Regina.

Não se sabe se a ideia será aplicada de alguma forma ou se tratava apenas de mais uma brincadeira de Jaguar.

Jaguar e a morte

O cartunista fez outras brincadeiras envolvendo a temática da morte. Em 2012, aos 80 anos, revelou que sofria de cirrose e de um câncer no fígado. Em entrevista à Folha de S. Paulo, na época, revelou que ficou surpreso quando o profissional que tratava de sua saúde indicou que teria melhorado dos graves problemas.

"O médico ficou perplexo comigo. Perguntei: Quer dizer que não vou morrer dentro de 20 dias? Ele falou: Não. Falei: Porra, mas que sacanagem! já bolei todo o esquema, vou ter que reformular tudo de novo, voltar à vida normal, fazer planos para o futuro e o cacete, mas que merda! Risos".

