'O Cerco Invisível': filme da Netflix com Wagner Moura ganha data de estreia

O Cerco Invisível, novo filme de ficção científica estrelado por Wagner Moura e Greta Lee (Vidas Passadas), acaba de ganhar as primeiras imagens e a data de estreia. O longa do diretor francês Louis Leterrier (Truque de Mestre, Lupin) chega ao catálogo da Netflix em 7 de agosto.

O filme também passou por uma reformulação e recebeu um novo título, já que anteriormente se chamaria 11817. Embora ainda cercado de mistérios, o projeto mistura terror e ficção científica para contar a história de uma família que se vê presa dentro de casa, com recursos cada vez mais escassos, enfrentando uma presença ameaçadora que os impede de escapar.

As primeiras imagens divulgadas mostram os quatro membros desta família: Jason (Moura), Ann (Lee), Graham (Noah Sosnowski e Gabriel Chung) e Ruth (Riley Chung e Emma Ho). Por enquanto, não há mais detalhes sobre o filme, que tem roteiro de Matthew Robinson (Amor e Monstros). Os dois filhos aparecerão em duas versões, mais novos e mais velhos.

Este é apenas um entre os próximos projetos de Wagner Moura após campanha ao Oscar 2026 com O Agente Secreto. O brasileiro também foi confirmado em um filme com Kristen Stewart e na refilmagem latina de Gosto de Cereja, além de dublar o personagem Brander Lawson na série animada Star Wars: Maul - Lorde das Sombras. Por fim, também trabalha em Last Night at the Lobster, seu próximo filme como diretor, que descreve como "um filme de Natal político".