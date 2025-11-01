O astro de Bom Menino não sabe que fez um filme de terror (ele é um cachorro)

O diretor Ben Leonberg quer deixar claro que ao discutir o ator principal em Bom Menino, deve haver aspas em torno da palavra "atuação".

"Não posso enfatizar o suficiente que ele não sabe que está em um filme", disse Leonberg em uma chamada de vídeo recente.

Isso porque o astro de seu filme de terror é seu cachorro, Indy, um retriever de 8 anos com pelo avermelhado e um nariz curioso. Para ser claro, Indy não está apenas no filme, ele é o personagem principal indiscutível desta história sobre um cão cujo dono doente se muda para uma assustadora casa de família na floresta. Todos os personagens humanos (vivos) aparecem quase inteiramente nas sombras. O público vê o terror se desdobrar inteiramente pelos olhos de Indy enquanto ele sente uma presença malévola.

Mas Leonberg e sua esposa e produtora, Kari Fischer, insistiram que o processo de produção não foi assustador para o seu animal de estimação. Na verdade, o truque do filme é que, através da cinematografia, design de som e outras ferramentas cinematográficas, Leonberg está projetando uma atuação em Indy, uma virada que lhe rendeu o prêmio Howl of Fame no festival de cinema South by Southwest.

"Estávamos dizendo o título do filme repetidamente durante a produção", disse Leonberg.

Em uma crítica escolhida como destaque pelo The New York Times, Erik Piepenburg escreveu que os "olhos suaves e a postura notavelmente focada de Indy transmitem alegria, compaixão e, o mais surpreendente, terror", e acrescentou que o diretor e a produtora "devem se orgulhar: Seu nepo baby realmente merece o elogio."

Bom Menino, que tem apenas 73 minutos, foi um experimento para Leonberg e Fischer, que filmaram por mais de 400 dias ao longo de três anos enquanto viviam com Indy na casa em North Jersey que serviu como seu principal cenário. Atores mais tarde forneceram dublagens para os personagens, mas durante a produção, apenas Leonberg e Fischer (que aparecem como sombras) e Indy estavam envolvidos na filmagem.

Indy nunca compreendeu completamente o conceito de que estava atuando em um filme, é claro, mas ele começou a gostar do trabalho.

"Porque ele é tão inteligente, chegou ao ponto em que sabia que tirar a câmera significava que ele ia fazer algo e ficava realmente animado com isso", disse Fischer, acrescentando que quando "estávamos filmando um plano subjetivo onde é a perspectiva dele, ele não está no plano, tivemos que fechar a porta porque ele tentava entrar e ficar na frente da câmera."

O conceito foi inspirado por uma nova visualização de Poltergeist mesmo antes de Indy chegar às suas vidas em 2017.

Esse filme de terror de 1982 "começa com o golden retriever andando pela casa, claramente antecipando que uma assombração está prestes a começar antes que qualquer um dos personagens humanos perceba", disse Leonberg. "Eu pensei que alguém deveria fazer uma história como Poltergeist, mas sendo o filme do cachorro."

Uma vez que Indy chegou à cena, Leonberg começou a usá-lo para descobrir como isso poderia funcionar. No início, ele tentou curtas-metragens que eram remakes, cena por cena, de cenas de outros filmes de terror, mas com Indy. Uma das primeiras tentativas foi colocar Indy no momento de O Iluminado quando uma bola rola para perto do jovem Danny enquanto ele está brincando em um corredor.

"O desafio é: Como você controla a linha de visão de um cachorro?" disse Leonberg. "Porque essa história, conforme se desenrola em O Iluminado, realmente não depende de diálogo. É apenas tensão cinematográfica através do tamanho do plano, perspectiva, a relação entre a câmera e a linha de visão." Foi um bom modelo para Indy, acrescentou o diretor, porque Danny "não está transmitindo muito emocionalmente."

Indy tem um olhar intenso que, Leonberg disse, é familiar para a maioria dos donos de cachorros como o olhar que vem entre encher a comida do seu cãozinho e colocá-la no chão. Mas Leonberg precisava de uma estabilidade no olhar de Indy para que ele pudesse empregar o efeito Kuleshov - uma técnica clássica nomeada em homenagem ao cineasta soviético Lev Kuleshov que explica como o público pode ler emoções em uma expressão neutra com base no que percebem que o ator está vendo através da edição.

Se Indy estivesse ofegante, isso não funcionaria, porque ele "pareceria um idiota respirando pela boca", disse Leonberg. Fischer colocou de forma mais educada: "Quando Indy tem uma expressão neutra, ele é Ryan Gosling em Drive. Quando Indy tem uma expressão ofegante, ele é Ryan Gosling em Barbie. Filmes completamente diferentes."

Eles resolveram esse problema mantendo o set calmo e fresco, movendo aparelhos de ar condicionado para os quartos onde estavam filmando.

Outro desafio: Indy nunca conseguia acertar a mesma marca repetidamente, do jeito que a maioria dos atores humanos (e até mesmo alguns animais profissionais) poderia.

"Conseguíamos apenas uma tomada por dia", disse Leonberg. No dia seguinte, ele examinava as filmagens para escolher o quadro exato que usariam para que pudessem capturar o plano invertido que replicava perfeitamente o que Indy estava olhando.

Os close-ups também eram difíceis porque se Indy se movesse um pouco, ele ficaria fora de foco, e Indy é um cachorro ativo. Por outro lado, algumas das sequências que parecem particularmente difíceis eram na verdade fáceis. Leonberg poderia conseguir uma tomada acompanhando Indy pela casa, deixando um rastro de comida. Indy também ama água, então ficava feliz quando era atingido por chuva falsa, embora, como Leonberg disse, "cachorro molhado pareça triste". Isso funcionou quando o personagem de Indy deveria estar preocupado.

Quando ele parece estar expressando emoção, geralmente estava reagindo a palavras aleatórias ou sem sentido ditas por Leonberg ou Fischer.

"Há uma cena em que ele está sendo segurado enquanto algo bastante horrível está acontecendo e ele parece assustado", disse Fischer. "E estávamos apenas revisando filmagens da cena e sou eu dizendo, Frango! Faisão!"

Após a fotografia principal, quando os atores foram trazidos para dublagens, os cineastas disseram que registraram a produção com a American Humane Association, de acordo com a política do Screen Actors Guild o sindicato dos atores americanos. Mas Indy acabou não trabalhando com outros humanos.

Embora o personagem de Indy não meça esforços para defender seu humano contra as forças do mal em Bom Menino, Leonberg não acha que o Indy da vida real os defenderia dessa maneira.

"O personagem de Indy está melhor equipado para lidar com o sobrenatural do que o Indy na realidade", disse ele. As prioridades de Indy estão em outro lugar.

Se um espírito assustador balançasse um brinquedo, ele poderia abandonar sua missão. "Para Indy, é bola de tênis, fim de jogo", disse Fischer.

Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times.

