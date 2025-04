O amor está no ar com ‘Crush Animal’, programa apresentado por Monique Alfradique

Com flertes e muito riso, “Crush Animal” é a grande novidade do Multishow para o último final de semana de abril. Focado em relacionamentos, o programa apresentado por Monique Alfradique traz de volta a experiência dos quadros de namoro muito presentes na televisão durante os anos 2000 e 2010, lembrados até os dias atuais. A estreia está marcada para o próximo sábado, dia 26, e será transmitida no canal e no Globoplay Premium.

VEJA MAIS

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Monique conta que “Crush Animal” é nostálgico e vem para mostrar encontros reais, com olho no olho, autenticidade e afeto. “A gente resgata exatamente essa essência: a emoção do ao vivo, do inesperado, do ‘match’ que acontece na hora, sem filtro ou edição”, fala. A apresentadora é, também, co-criadora do programa.

Monique comanda a programação ao lado de Pedro Ottoni, ator conhecido pelos papéis em “De Volta aos 15” (2022-2024), “Pai em Dobro” (2021) e “Vale Night” (2022). A primeira temporada conta com cinco episódios e, em todos, há uma analogia entre o comportamento animal e o encontro entre seres humanos. Por meio de dinâmicas, um participante precisa escolher entre três pretendentes, que estão mascarados como o “bicho do dia” e com figurinos que refletem a personalidade de cada um.

“É uma forma criativa e divertida de mostrar que, no fim das contas, todo mundo tem seu próprio jeito de amar — seja com rugido, miado ou muito charme”, comenta Monique. A apresentadora destaca que, entre os variados detalhes de “Crush Animal”, presenciar o primeiro contato visual dos participantes é o mais legal e animador. Para ela, a magia do encontro genuíno torna o programa especial.

Dentre os cinco episódios da primeira temporada, um específico mexeu com Monique. “Cada episódio tem sua própria personalidade, mas tem um em especial que me marcou, porque rolou uma química tão genuína entre os participantes que foi impossível não se emocionar”, revela.

A conexão entre os participantes é revelada no decorrer de cada episódio, levando o público a rir, torcer pelo casal preferido e se emocionar. Monique afirma que o projeto foi pensado com carinho e criatividade, visando promover leveza aos telespectadores. “Minhas expectativas estão lá em cima! ‘Crush Animal’ é diferente de tudo o que a gente já viu na TV, ele mistura humor, emoção e um toque de ‘o que tá acontecendo aqui?’. Acho que as pessoas vão se identificar com as histórias e se surpreender”, ressalta.

Monique explica que todos os episódios possuem situações singulares, como conexões inesperadas, reviravoltas divertidas e clima de romance no ar. Em cada um deles, há uma individualidade específica e única. “Quero aproveitar para agradecer demais toda a equipe, está tudo sendo feito com muito carinho e mal posso esperar para vocês assistirem”, diz.

Um pequeno spoiler já está garantido ao público: um dos encontros no decorrer do programa começa de forma cômica e termina de maneira fofa, segundo a apresentadora. “Não posso contar mais do que isso, mas posso garantir que Crush Animal vai entregar tudo, risada, fofura, clima de romance e momentos completamente fora do esperado. Está imperdível”, fala. Ela divide a criação de “Crush Animal” com Andrea Batitucci, enquanto a direção é obra de Carol Durão. O primeiro episódio vai ao ar no dia 26 de abril, às 18h, no Multishow e Globoplay Premium.

Monique Alfradique, além de apresentadora, é atriz. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, ela participou de novelas da Globo, como “A Lua Me Disse” (2006), “Beleza Pura” (2008), “Fina Estampa” (2011) e “A Regra do Jogo” (2015), além de atuar em “Malhação” (2006-2007). A brasileira se destacou na apresentação do programa culinário “Mestre do Sabor”.

“Crush Animal” é o terceiro programa de namoro do Multishow. O canal já é responsável por “Túnel do Amor”, com a ex-BBB Ana Clara, e “Let Love”, apresentado por Sabrina Sato e João Vicente de Castro. Enquanto o primeiro acompanha uma dupla de amigos em busca do amor, o segundo leva casais a um primeiro encontro inusitado: o começo já é na vida a dois. Todas as programações estão disponíveis na plataforma de streaming Globoplay.