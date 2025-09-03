Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Now United confirma data extra em São Paulo; saiba como comprar o ingresso

Estadão Conteúdo

O grupo Now United confirmou nesta quarta-feira, 3, uma nova data da turnê Now or Never em São Paulo. A apresentação extra ocorrerá no dia 14 de novembro, uma sexta-feira, na casa de shows Vibra São Paulo. Os ingressos para a data original da apresentação do grupo na capital paulista, 15 de novembro, já esgotaram.

A pré-venda da nova apresentação começa na próxima segunda-feira, 8, às 12h. Nessa modalidade, somente Membros Ouro do Clube Shows terão acessos aos ingressos. A venda geral, no entanto, se inicia na próxima terça-feira, 9, também às 12h. Os ingressos podem ser comprados no site da Ticket360 e vão de R$ 250 à R$ 1,2 mil.

Produzido pelo empresário britânico Simon Fuller, o grupo, formado em 2017, trará ao País a turnê Now or Never Tour, que marca a reunião de antigos integrantes da banda. O conjunto é conhecido por unir artistas de diferentes nacionalidades em um mesmo projeto.

Até o momento, alguns membros da formação original já foram confirmados, como Sabina, Krystian, Hina, Sina, Shivani, Sofya e Bailey. O retorno da brasileira Any Gabrielly, um dos nomes mais populares da história grupo, permanece um mistério.

Os membros originais estarão acompanhados por novos integrantes do grupo, como Nour (Líbano), Savannah (Austrália), Desirée (Brasil), Rachel (Indonésia) e Jayna (Filipinas).

Entre os sucessos que o Now United emplacou nos últimos anos estão Summer In The City, Beautiful Life, Come Together e Baila. O grupo esteve no Brasil anteriormente em 2018 e 2023.

Além das duas apresentações em São Paulo, a banda também se apresenta em Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife.

Now United em São Paulo

Data: 14 de novembro

Horário do Show: 20h30

Local: Vibra São Paulo

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 17.955, Santo Amaro Classificação: 15 Anos. Crianças ou adolescentes com idade menor de 15 anos, desacompanhados de genitores ou responsáveis, poderão permanecer no evento, desde que estejam por seu representante legal, autorizado por escrito, com firma reconhecida, delegando sua responsabilidade a uma pessoa maior de 18 anos.

Preços: Superior 2 - R$ 250 (meia), R$ 500 (inteira); Superior 1 - R$ 280 (meia), R$ 560 (inteira); Pista - R$ 380 (meia), R$ 760 (inteira); Camarote Central - R$ 600 (meia), R$ 1,2 mil (inteira)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

música

Now United

show

São Paulo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUCESSO

Délcio Luiz celebra 35 anos de carreira com novos projetos e carinho do público paraense

Com shows cheios e carinho do público paraense, cantor do Nosso Tom e Cabanagem, e sonha em gravar com Djavan

03.09.25 12h38

PAGODE

Conectado: Mumuzinho apresenta o show de seu novo projeto no Pagode de Mesa do Nosso Tom

Pagode de Mesa comemora quatro anos com uma grande roda de samba

03.09.25 10h07

ESPETÁCULO

Fernanda Thurann apresenta o monólogo ‘Os Encantados do Sossego’ no Marajó

A apresentação gratuita acontece neste sábado, 6, em Soure, e faz parte da programação do Fest.Ce Marajó. Edyr Augusto colabora com o roteiro

03.09.25 9h38

EITA!

Lucas Guimarães se pronuncia após confissão de ‘chifre’ de Carlinhos Maia

A revelação veio atona após Carlinhos Maia no último domingo (31), durante uma festa do ‘Rancho do Maia’

02.09.25 23h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

'Musa Amazônida'

Isabelle Nogueira posta fotos de biquíni em ilha paradisíaca; seguidores elogiam

A influenciadora digital aproveitou as suas "mini-férias" para visitar o México

02.09.25 15h01

CULTURA

Festival Ver-o-Peso da Cozinha Paraense põe à mesa os sabores ancestrais e peculiares da Amazônia

Evento retorna à cena gastronômica com atrações, incluindo o Jantar das Boeiras, para realçar a criatividade no preparo de iguarias com ingredientes amazônicos

03.09.25 8h26

FAMOSOS

Anitta deixa de seguir Carlinhos Maia após cena polêmica do 'Rancho do Maia'; entenda

A web apontou que a cantora teria se irritado com atitudes de intolerância religiosa vindo do programa de Carlinhos

02.09.25 23h41

SUCESSO

Délcio Luiz celebra 35 anos de carreira com novos projetos e carinho do público paraense

Com shows cheios e carinho do público paraense, cantor do Nosso Tom e Cabanagem, e sonha em gravar com Djavan

03.09.25 12h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda