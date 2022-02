Novos pôsteres de 'Animais Fantásticos 3' são divulgados e Maria Fernanda Cândido é destaque

A Wizarding World divulgou novos pôsteres do filme "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore", o terceiro filme da franquia que chega aos cinemas em 14 de abril. Foram mais de 15 pôsteres divulgados que destacam criaturas e personagens do terceiro filme.

Após três anos do lançamento do segundo filme da franquia, as gravações de "Os Segredos de Dumbledore" precisaram ser paralisadas algumas vezes por conta da pandemia da covid-19.

Além da presença da brasileira Maria Fernanda Cândido como Vivência Santos, uma bruxa brasileira candidata à Chefe Suprema da Confederação Internacional de Bruxos. O filme também tem o ator Mads Mikkelsen, como substituto de Johnny Depp no papel de Gerard Grindelwald.

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)