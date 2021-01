Novos planos de Xuxa envolvem saída da TV: ‘Com tanta dor’

Xuxa Meneghel anunciou que deixará o Brasil e a também a telas da televisão. A eterna ‘Rainha dos Baixinhos’ escolheu a região da Toscana, na Itália, como novo lar. Em entrevista ao Domingo Espetacular exibido no último domingo (10), a apresentadora revelou que deixará a RecordTV, emissora com a qual fechou contrato em 2015, após deixar a TV Globo. “Estou me despedindo da minha casa”, disse Xuxa.

Com a mudança da filha Sasha para os Estados Unidos, onde faz faculdade desde 2016, e após a morte da mãe, dona Alda, em 2018, Xuxa diz que a mansão da Barra da Tijuca ficou grande demais e, por isso, decidiu colocar o imóvel à venda por R$ 45 milhões.

A apresentadora revelou que pretende se mudar para a Itália, mais precisamente para a Toscana. “Vi algumas casas já lá. A minha filha [Sasha] gosta muito da Itália, a gente tem cidadania italiana, então é uma grande possibilidade”, disse. “Quero viver com meu velho num lugar bem gostoso, cheio de bicho ao redor. Acho que eu mereço", incluindo nos planos o namorado, Junno Andrade.

A mudança para a Europa, entretanto, ainda deverá aguardar pela finalização de alguns projetos no Brasil e só se contretizará dentro de um ano ou dois, no máximo, contou a Rainha.

Desde 2015, Xuxa esteve à frente de várias atrações da RecordTV, dentre elas os programas “The Four” e "Dancing Brasil". O contrato com a emissora acabou em dezembro e ela decidiu não renovar. Mas, segundo fontes próximas da loira, a relação com a empresa encerrou de forma amigável. “Essa casa que me acolheu por 5 anos, quando eu me despedi - eu nunca me despedi com tanta dor, sabe? Não foi só uma despedida, eu fui lá com muita gratidão no coração, só pra agradecer tudo o que vivi” , frisou.