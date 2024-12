Novo Mercado de São Brás homenageia personalidades paraenses; veja quais

O histórico Mercado de São Brás será reaberto à população nesta quarta-feira (18) após ter passado por um processo de revitalização. O local, tombado como patrimônio histórico municipal e estadual, fica na Praça Floriano Peixoto, e terá seus espaços com nomes que homenageiam personalidades das artes, da gastronomia e da ciência da capital paraense, já falecidas.

Entre os homenageados estão o engenheiro Augusto Meira Filho, o artista plástico e pintor Acácio Sobral, o escritor Vicente Cecim, o chef de cozinha Paulo Martins, o poeta Max Martins, o compositor Alcyr Guimarães e o professor Adelermo Matos.

A parte principal do prédio levará o nome do engenheiro Augusto Meira Filho em homenagem aos seus serviços prestados na capital paraense. Ele também é pai do arquiteto Aurélio Meira, responsável pelas obras de restauro e requalificação do Mercado.

Nas laterais, situadas à esquerda e à direita da nave principal, funcionarão restaurantes e outros serviços. Os locais homenageiam o maestro, tenor e compositor Adelermo Matos, professor de várias gerações de músicos de Belém; e o folclorista, historiador e escritor Ernesto Cruz, antigo diretor da Biblioteca e Arquivo Público do Pará, o Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP) e o antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual IPHAN, sendo responsável pelo tombamento de vários prédios históricos no estado.

O Mercado também terá um segundo mezanino, que vai servir como palco para a apresentações musicais. O espaço se chamará Alcyr Guimarães, em homenagem ao cantor, compositor, multi-instrumentista, médico, biomédico, pesquisador e professor, autor de mais de 500 canções e produtor de cerca de 250 álbuns.

Veja os nomes de todos os espaços:

Quiosque Ivana Azevedo

Quiosque Moisés Moreira dos Santos

Galeria Acácio Sobral

Galeria Professor Roberto de La Rocque Soares

Nave Adelermo Matos

Nave Augusto Meira Filho

Nave Ernesto Cruz

Boulevard Paulo Martins

Pavilhão Coutinho Jorge

Espaço Gastronômico Geraldo Lisboa

Polo Moveleiro Paraense

Praça Max Martins

Palco Alcyr Guimarães

Galeria Vicente Franz Cecim

Galeria João Carlos Pereira