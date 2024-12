Lula virá a Belém para participar da inauguração do Novo Mercado de São Brás

O presidente Luís Inácio Lula da Silva confirmou sua presença em Belém no próximo dia 18 de dezembro, às 17h, para acompanhar a inauguração do Novo Mercado de São Brás. O líder do executivo do Brasil aceitou o convite do prefeito Edmilson Rodrigues, que realizará a entrega da reforma do imóvel histórico.

Além de uma estrutura revitalizada, o Mercado de São Brás recebeu um espaço gastronômico e cultural. No dia da inauguração, haverá apresentações de shows musicais e atrações diversas.

Considerado umas das principais obras para a 30ª edição da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025, a revitalização do Mercado de São Brás custou mais de R$ 125 milhões. Parte desse valor, quase R$ 90 milhões, foi financiado pelo governo federal, por meio da Itaipu Binacional. Já a prefeitura de Belém entrou com mais de R$ 35 milhões.

A reforma do imóvel histórico é uma das mais importantes para a 30ª edição da Conferência da Organização das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025 (Foto: Dinei Souza)

A obra foi executada ao longo de 18 meses e contempla um espaço de três mil metros quadrados. Entre as novidades, o local recebeu 330 novos estabelecimentos comerciais, entre quiosques e lojas, sem remover os antigos 193 permissionários que já atuavam no mercado. A reforma também criou um estacionamento subterrâneo com 200 vagas para carros, sendo 80 para bicicletas e 40 para motocicletas, com escadas rolantes e climatização.

Programação

A cerimônia de entrega do Novo Mercado de São Brás contará com shows de jazz, guitarrada e rap, além da apresentação de diversos artistas paraenses como Manoel Cordeiro, Felipe Cordeiro, João Daibes, Dayse Addario e Pelé do Manifesto. O público presente também vai assistir a um espetáculo luminoso e participar de visitas guiadas ao complexo.

A programação musical acontece em quatro pontos do mercado. Dois estarão posicionados na Praça Floriano Peixoto, localizada em frente ao complexo e será destinado para pronunciamento de autoridades e shows culturais. Os outros dois pontos sediarão mais apresentações, que acontecerão nos mezaninos frontal e posterior da nave principal Augusto Meira Filho.

Às 17h as atrações começam com o show do Trio Paraense de Jazz, no mezanino posterior. Às 17h45, João Daibes e Banda se apresentam no palco principal. Às 18h o mezanino frontal recebe o show da Big Band da EMUFPA. Às 19h, serão iniciadas diversas apresentações, incluindo Vídeo Mapping; Show Piromusical; Show Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro; Zarabatanna Jazz, com Dayse Addario e maestrina Cibele Donza, todos no palco principal. Às 20h30 a última atração do evento será o show de Pelé do Manifesto e convidados, no palco principal.