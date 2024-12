Recuperação de saúde de Lula pode impedir visita a Belém na inauguração do Mercado de São Brás

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar por uma cirurgia para drenagem de um hematoma na cabeça, na madrugada desta terça-feira (10). Em função de sua recuperação médica, ele provavelmente não poderá comparecer à inauguração do Novo Mercado de São Brás, que acontece no dia 18 de dezembro.

Lula estava confirmado para participar da cerimônia de entrega do novo espaço revitalizado, mas agora, devido sua condição de saúde, é provável que ele permaneça em repouso para se recuperar da cirurgia.

De acordo com o médico cardiologista Roberto Kalil, que acompanha a recuperação do presidente, Lula só poderá retornar à Brasília no começo da próxima semana.

“Por ordem médica, Lula está proibido de receber visitas de trabalho no hospital até ficar completamente recuperado. Até lá, "nada de trabalho", afirmou Kalil.

Em comunicação com a Prefeitura de Belém, o Grupo Liberal foi informado de que a prefeitura ainda não recebeu nenhuma informação oficial sobre o cancelamento da participação do presidente na inauguração do Mercado de São Brás.

Apesar de preocupante, a situação do presidente se encontra estável após a cirurgia para remoção do hematoma.

"O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi extubado e encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação nos próximos dias", concluiu o médico Roberto Kalil.

Sangramento no cérebro

Lula precisou passar pela cirurgia de drenagem de um hematoma após receber o diagnóstico de que estava com um sangramento do cérebro. Essa condição tem relação com o acidente doméstico que o presidente sofreu no dia 19 de outubro, quando caiu no banheiro e bateu a região da nuca.