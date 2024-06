VÍDEO: Novo jogo da franquia 'The Legend of Zelda' é anunciado com Princesa Zelda como protagonista

Novo jogo de "Legend of Zelda" foi anunciado nesta terça-feira (18) durante o evento Nintendo Direct. A grande novidade é que, diferente dos outros jogos da franquia, o game trará a Princesa Zelda como protagonista ao invés de Link. Confira o trailer:

"The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" chega para o Nintendo Switch no dia 26 de setembro. De acordo com trailer divulgado, na nova aventura Zelda entrará em ação para salvar Hyrule após fendas misteriosas sequestrarem Link e outros habitantes do reino.

Para ajudá-la nesta missão, a princesa fará uso do Cajado Tri Rod, uma arma cuja habilidade Echo permite duplicar objetos para resolver quebra-cabeças e monstros para lutar ao lado dela.

A Nintendo Brasil também anunciou que o jogo estará disponível em português do Brasil. Será a primeira vez na história da franquia que o game contará com todos os seus textos traduzidos para o idioma.



(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)