Nintendo anuncia novo The Legende of Zelda: Breath of the Wild para 2022

Para fechar a E3 2021, a japonesa Nintendo anunciou o que o muitos fãs da franquia Zelda esperavam: a continuação de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, lançado em 2017. O novo jogo chegará ao Nintendo Switch em 2022.

O novo trailer enfatiza as aventuras no ar e no mundo aberto com Link correndo e utilizando novos poderes graças a um braço modificado após sofrer o ataque da corrupção de Ganon. O Castelo de Hyrule também aparece se erguendo no ar, não muito diferente do Castelo de Ganon em The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Mais informações sobre o jogo devem ser divulgadas ainda neste ano.