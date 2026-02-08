Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Novo filme de M. Night Shyamalan com brasileiro indicado ao Oscar ganha data de estreia

Estadão Conteúdo

O novo filme de M. Night Shyamalan, Remain, teve sua data de lançamento alterada e agora estreia nos cinemas em 5 de fevereiro de 2027. Antes, a Warner Bros. trabalhava com a previsão de chegada do longa em 23 de outubro de 2026, mas o estúdio optou por transferir o lançamento para o início do ano seguinte, período próximo ao Valentines Day, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos.

O projeto marca mais uma parceria do diretor com a Warner e contará com fotografia do brasileiro Adolpho Veloso, indicado ao Oscar por Sonhos de Trem.

Thriller romântico será baseado em história original

Ainda sem título confirmado no Brasil, Remain será um thriller romântico com elementos sobrenaturais, desenvolvido a partir de uma história criada por Shyamalan em colaboração com o escritor Nicholas Sparks, conhecido por romances best-sellers.

A proposta também se destaca pelo formato: enquanto Shyamalan escreveu o roteiro do filme, Sparks trabalhou em um romance inspirado na mesma história, com os dois projetos sendo desenvolvidos de forma independente.

Enredo acompanha arquiteto em busca de recomeço

De acordo com sinopse divulgada pelo site World of Reel, a trama gira em torno de Tate Donovan, um arquiteto de Nova York que tenta retomar a vida após passar por uma clínica psiquiátrica. Abalado pela morte da irmã, ele viaja até Cape Cod para projetar uma casa de veraneio para uma amiga.

No local, ele conhece Wren, descrita como uma jovem misteriosa que interfere diretamente na estabilidade emocional do protagonista e coloca em dúvida sua visão de mundo.

O elenco será liderado por Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor, que devem dividir o protagonismo no longa.

Shyamalan produzirá Remain ao lado de Ashwin Rajan, com Theresa Park e Marc Bienstock também creditados como produtores. Nicholas Sparks participa como produtor executivo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

Remain

Shyamalan

Adolpho Veloso
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CAMPEÃ

Layane Santos vive primeiras emoções como soberana do Rainha das Rainhas 2026

A nova Rainha das Rainhas celebra vitória em almoço oficial de campeã com comemoração ao lado de torcida

08.02.26 16h37

CARREIRA

Em entrevista exclusiva, Alice Carvalho fala sobre personagens fortes, Oscar e novo papel como Marta

A artista destaca a importância da representatividade no audiovisual no cenário global e os preparativos para levar a história da jogadora às telas

08.02.26 8h00

CULTURA

Morre Brad Arnold, vocalista do 3 Doors Down, aos 47 anos

A banda 3 Doors Down fez sucesso nos anos 2000 e marcou época com hits como "Kryptonite" e "Here Without You"

07.02.26 18h13

DUELO

O que aconteceu no BBB 26? Veja o resumo da madrugada deste sábado (7)

Festa é marcada por treta entre brothers e 'vingança' do Líder

07.02.26 11h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

BBB

O que aconteceu no BBB 26? Veja o resumo da noite de sábado (7) e da madrugada de domingo (8)

A indicação de Samira pelo Duelo de Risco rendeu muita conversa na casa

08.02.26 10h11

CARREIRA

Em entrevista exclusiva, Alice Carvalho fala sobre personagens fortes, Oscar e novo papel como Marta

A artista destaca a importância da representatividade no audiovisual no cenário global e os preparativos para levar a história da jogadora às telas

08.02.26 8h00

BELÉM

CarnaBelém 2026: confira a ordem de desfile das 21 escolas na Aldeia Amazônica

Agremiações farão a festa da público na passarela do samba no bairro da Pedreira em 27 e 28 de fevereiro e em 6 e 7 de março

08.02.26 14h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda