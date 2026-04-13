Novo 'Avatar' tem cenas vazadas após suposto erro de estúdio

Sequência da animação de sucesso Avatar: A Lenda de Aang, o longa Aang: The Last Airbender teve cerca de três minutos de cenas vazadas nas redes sociais neste domingo, 12.

Em postagem no X, antigo Twitter, o usuário ImStillDissin afirmou ter recebido o filme completo por engano em seu e-mail, afirmando que a correspondência em questão veio da própria Paramount, dona da franquia.

O usuário ainda compartilhou diferentes cenas do longa, totalizando três minutos de vídeo, e ameaçou o estúdio, dizendo que vazaria o filme inteiro caso um trailer oficial não fosse lançado "nos próximos dias".

Alguns comentários acusaram o internauta de usar inteligência artificial para criar as cenas, que foram rapidamente retiradas da rede social por infração de direitos autorais. Mais tarde, o filme completo foi supostamente vazado no fórum 4Chan, que também já retirou a postagem do ar.

A Paramount não se manifestou publicamente sobre o suposto vazamento. Procurado pelo Estadão, o estúdio também não se manifestou. O espaço segue aberto.

O que os vazamentos mostram

Os vídeos postados por ImStillDissing dão alguns detalhes sobre a trama, incluindo a identidade dos personagens de Dave Bautista, Ke Huy Quan e Taika Waititi. Em uma das cenas, Aang e companhia resgatam um antigo dobrador de ar que, assim como o protagonista, passou anos congelado num iceberg. Esse novo personagem, dublado por Bautista, será o grande antagonista da produção.

Já Quan dará voz a Xian, antigo Avatar que se comunica com Aang. Waititi, por sua vez, dubla um dos espíritos aliados ao vilão.

Além deles, Ken Jeong (Community) também teve sua participação revelada nos vazamentos. De acordo com uma imagem dos créditos do filme, ele dá voz ao Mercador de Repolhos, personagem frequente das animações de Avatar, interpretado por James Sie em Avatar: A Lenda de Aang, A Lenda de Korra e no live-action da Netflix.

Percalços da produção

Inicialmente anunciado para ser lançado nos cinemas em outubro de 2025, Aang: The Last Airbender teve a estreia adiada duas vezes pela Paramount, com lançamento, por ora, confirmado para 9 de outubro deste ano. A justificativa foi dar mais para os animadores poderem trabalhar.

Após a aquisição do estúdio pela Skydance Media, o filme teve seu lançamento nos cinemas cancelado, com a empresa decidindo estrear a produção diretamente no Paramount+.

Criada por Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, Avatar: A Lenda de Aang é um dos maiores sucessos da Nickelodeon, tendo revelado nomes hoje respeitados no mundo da animação, como Aaron Ehasz (O Príncipe Dragão), Dave Filoni (Ahsoka) e Joaquim Dos Santos (Homem-Aranha: Através do Aranhaverso).

A animação segue Aang, um garoto dominador de ar de 12 anos que descobre ser o Avatar, única pessoa capaz de comandar os quatro elementos e ponte entre os mundos físico e espiritual. Preso num iceberg por 100 anos, ele acorda em um mundo completamente diferente daquele em que cresceu, com seu povo tendo sido exterminado e as nações em guerra. Ao lado de seus amigos, ele parte numa jornada para conseguir aprender o controle sobre a água, terra e fogo para trazer a paz ao mundo após um século de violência.

O novo filme da franquia mostrará Aang e seus amigos, agora adultos, precisando lidar com uma ameaça improvável que pode causar a destruição dos dois mundos.

Em 2012, a Nickelodeon lançou A Lenda de Korra, sequência focada na nova Avatar, Korra, que chega à cidade grande para treinar a dominação de ar com o filho de Aang. Lá, ela encontra ameaças que podem colocar em risco o ciclo espiritual do Avatar e ameaçam o equilíbrio do mundo.

Onde assistir

A Netflix lançou o live-action Avatar: O Último Mestre do Ar em 2024, com a segunda temporada estreando em junho de 2026.

Avatar: A Lenda de Aang está disponível para streaming na Netflix e no Paramount+. Já A Lenda de Korra pode ser assistida no Paramount+.

Aang: The Last Airbender estreia em 9 de outubro no Paramount+.