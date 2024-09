Novidades no Viki: confira 5 doramas japoneses gratuitos no streaming

Para os amantes de doramas, o Viki é o streaming ideal. Com site e aplicativo, obras gratuitas e pagas, a plataforma possui centenas de produções do leste e sudeste da Ásia, incluindo o Japão. Confira cinco doramas japoneses, também chamados de J-dramas, que chegaram recentemente no Viki.

J-drama “366 Dias” (2024)

J-drama "366 Dias", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Asuka Yukihira (Alice Hirose) trabalha na recpção de uma escola de música. Quando vai a uma confraternização de antigos colegas da escola, ela reencontra sua antiga paixão, Haruto Mizuno (Gordon Maeda). Asuka descobre que Haruto também nutria sentimentos por ela e logo eles decidem recuperar todo o tempo perdido. Entretanto, um acidente deixa o rapaz em coma. A jovem, então, escolhe ficar ao seu lado até a melhora.

Episódios: 11

Classificação: 14 anos

J-drama “Meu Filme de Morango” (2024)

J-drama "Meu Filme de Morango", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Ryo (Ryusei Fukada), Hikaru (Rei Yabana) e Chika (Mizuki Yoshida) são alunos típicos do ensino médio e vivem uma vida, aparentemente tranquila. Na realidade, eles precisam lidar todos os dias com grandes emoções e sentimentos. Quando Hikaru e Chika descobrem um rolo de filme no depósito abandonado da escola, o adolescente é cativado pela garota que aparece. Assim, a vida e amizade de todos eles é transformada.

Episódios: 8

Classificação: 14 anos

J-drama “Trillion Game” (2023)

J-drama "Trillion Game", dorama de comédia (Reprodução)

Sinopse: Em uma missão secreta para ganhar US$ 1 trilhão estão Haru Tennoji (Ren Meguro) e Manabu Taira (Hayato Sano), também chamado de Gaku. Tímido e com péssimas habilidades de comunicação, Gaku passa por uma entrevista de emprego trágica na empresa de tecnologia Dragon Bank. Ao mesmo tempo, Haru é colocado diante uma oportunidade de emprego na mesma instituição, mas a recusa. Juntos, eles decidem criar uma empresa para comprar a Dragon Bank, mesmo sem experiência e dinheiro.

Episódios: 10

Classificação: 14 anos

J-drama “Lanchinho da Madrugada” (2023)

J-drama "Lanchinho da Madrugada", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: A famosa personal trainer Soyogi Mikami (Reina Triendl) é disciplinada com a dieta e come apenas o necessário, o que a leva a perder o prazer pela comida. Ao conhecer o nutricionista Yuga Tsukuyomi (Riku Hagiwara), apaixonado por culinária, ela recebe a proposta de comer um lanche tão gostoso que a faria se render pelo amor à comida. Enquanto compartilham refeições pela madrugada, o amor floresce.

Episódios: 9

Classificação: 14 anos

J-drama “Cada Momento Precioso” (2023)

J-drama "Cada Momento Precioso", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: Miri Kono (Mayu Hotta) é uma instrutora de piano que luta contra a decepção e inadequação, já que não conseguiu realizar o maior sonho de sua vida — se tornar uma profissional da música. Para reconfortar o coração, Miri sempre toma um suco de melão no food truck de Sora Aoki (Riku Hagiwara). O empreendedor, acostumado a lidar com tristezas e perdas, passa a criar conexões com Miri e se questiona sobre a possibilidade de construir um futuro com ela.

Episódios: 9

Classificação: 14 anos

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)