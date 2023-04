Travessia: Guerra quer casar com Guida para preservar segredo sobre pai biológico de Chiara

Na novela “Travessia”, exibida pela Globo, Guerra (Humberto Martins) tenta de tudo, até mesmo pensar em casamento, para deixar guardado o segredo sobre o pai biológico de Chiara (Jade Picon). O assunto voltou a ser um problema desde que Leonor (Vanessa Giácomo) grudou em Guida (Alessandra Negrini) após suspeitar que o exame de DNA que aponta Ivan (Drico Alves) como o herdeiro de Moretti (Rodrigo Lombardi) tenha sido adulterado.

VEJA MAIS

Com a cunhada desconfiada, a solução vista pelo empresário é casar com Guida e, assim, fazer com que ela não conte a verdade sobre Ivan para Leonor, evitando um escândalo envolvendo o nome de Guerra.

“Eu sei que esse menino não é filho dele. Suponho que não seja, depois de ter ouvido a Leonor, não vai ser bom para mim que a minha mulher apareça nas manchetes, acusada de fraude”, aponta Guerra.

Após a fala do amado, a mãe de Rudá (Guilherme Cabral) percebe que se trata de um pedido de casamento. “Vamos mudar de status? É isso que você está me dizendo? Porque se vamos, é óbvio que não posso fazer nada, dizer nada, tomar nenhuma atitude que nem de leve comprometa você!”, diz Guida.

Guerra percebe que essa é uma ótima oportunidade para que ninguém descubra que Chiara não é sua filha biológica. Para isso, ele usa a desculpa de que Guida não deve se envolver em polêmicas, caso se torne sua esposa, mas com a real intenção de que o assunto sobre o filho de Moretti seja esquecido.

“Sim, você não pode dizer nada, fazer nada que me comprometa. Então me deixe dizer: é importante, é essencial pra mim que você não mexa nessa história do filho do Moretti. Deixe essa história como está!”, ordena o empresário.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)