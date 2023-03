Travessia: Leonor fica a um passo de descobrir mentira sobre filho de Moretti

Na novela “Travessia”, exibida pela Globo, a mentira de Guida (Alessandra Negrini) pode estar próxima de ser descoberta por Leonor (Vanessa Giácomo). Durante uma conversa com a irmã e Guerra (Humberto Martins), a ex-namorada de Moretti (Rodrigo Lombardi) acusa Guida de ter burlado o exame de DNA, com a intenção de que todos acreditassem que Ivan (Drico Alves) é o verdadeiro filho do milionário.

Disposta a descobrir a verdade, Leonor interrompe um jantar entre a irmã e Guerra, e informa que precisa falar sobre o filho de Moretti. O pai de Chiara imediatamente fica nervoso com o assunto e pergunta qual o motivo da conversa.

Guida tenta desconversar ao perceber que o namorado está incomodado, além de ter pedido várias vezes para ela não conversar sobre Ivan. Leonor não dá ouvidos ao outro assunto e insiste em falar sobre o teste de DNA que confirmou a paternidade de Moretti.

“É que... eu acho que houve um engano naquele exame”, continua a tia de Rudá. “Não é possível, Leonor. DNA não erra”, responde Guerra, preocupado.

O pai de Chiara tenta ouvir a conversa das irmãs à distância, enquanto prepara uma bebida, para observar se a dupla vai soltar alguma informação sem a presença dele. Enquanto isso, Guida exige que Leonor deixe o assunto de lado, mas é surpreendida com o que ouve logo em seguida.

“Guida... esse menino não é filho do Moretti. Você fraudou aquele exame!”, reforça a tia de Rudá.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)