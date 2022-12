Todas as Flores: veja o resumo dos capítulos da semana na novela da TV Globo disponível no Globoplay

A novela Todas as Flores estreou no dia 19 de outubro de 2022 e foi feita exclusivamente para a plataforma de streaming Globoplay. Escrita por João Emanuel Carneiro, o mesmo autor das telenovelas A Favorita (2008) e Avenida Brasil (2012), a trama atual está planejada para ser lançada em duas temporadas e conta com lançamentos de capítulos todas às quartas-feiras.

O principal tema da novela é retratar a deficiência visual vivida pela personagem Maíra (Sophie Charlotte). Sonhando em trabalhar como perfumista, um dia, a jovem é surpreendida por sua mãe, Zoé (Regina Casé), que acreditava estar morta. A aproximação entre as duas ocorre devido ao tratamento contra a leucemia que Vanessa (Letícia Colin), a irmã até então desconhecida, está tratando e por isso precisa de um transplante de medula.

Todas as Flores será lançada em duas partes. A trama terá 85 capítulos no total. A primeira fase contará com 45 episódios, que serão lançados de cinco em cinco capítulos todas às quartas-feiras, até 14 de dezembro. Já a segunda temporada, com 40, estreará em 26 de abril de 2023, com os lançamentos ocorrendo até junho. Confira o resumo dos capítulos desta semana:

Capítulo 31

Bandidos recebem comando para não matar Pablo (Caio Castro). Pablo descobre segredo de Zoé (Regina Casé) e Vanessa (Letícia Colin). Vanessa expulsa Zoé de sua casa. Jéssica (Duda Batsow) tenta animar Maíra (Sophie Charlotte). Zoé desabafa com Garcia (Adriana Seiffert) e decide buscar Maíra na fazenda.

Capítulo 32

Zoé conta uma mentira para Maíra. Maíra passa mal, e Zoé é carinhosa com a filha. Humberto (Fábio Assunção) descobre o paradeiro de Maíra. Vanessa é surpreendida com a volta da irmã.

Capítulo 33

Vanessa fica furiosa com Zoé. Maíra é internada. Mark (Luís Navarro) anuncia os finalistas do concurso. Rafael (Humberto Carrão) descobre o golpe de Humberto. Rafael fica sabendo que Maíra voltou.

Capítulo 34

Zoé convence Maíra a deixar sua casa. Pablo defende ser a pessoa certa para Maíra. Vanessa convida Rafael a dormir em seu apartamento. Rafael pede informações para Luis Felipe (Cássio Gabus Mendes).

Capítulo 35

Rafael fica chocado com as revelações de Luís Felipe. Diego (Nicolas Prattes) beija Joy (Yara Charry). Jussara (Mary Sheila) e Oberdan (Douglas Silva) conversam. Rominho (Luiz Fortes) toma atitude sobre Jéssica. Rafael vê Maíra.

Quem faz parte do elenco de A Favorita?

As protagonistas da novela são Sophie Charlotte, Humberto Carrão, Regina Casé, Letícia Colin, Caio Castro, Mariana Nunes, Fábio Assunção, Nicolas Prattes, Douglas Silva, Chico Diaz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Mumuzinho, Micheli Machado, Jhona Burjack, Xande de Pilares, Zezeh Barbosa, Mary Sheila, Heloisa Honein, Naruna Costa, Yara Charry, André Loddi, Kelzy Ecard, Camila Alves, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Jackson Antunes e mais um grande elenco.

Quanto custa assinar o Globoplay?

As modalidades de assinaturas do Globoplay são variadas, Nos planos mensais, o mais barato custa R$24,90. Na opção anual, o valor do pacote está em R$178,80 (equivalente a R$14,90 por mês).

Também estão disponíveis outros planos que incluem acesso aos canais ao vivo, streamings de esporte, filmes e de lutas, como o UFC.

