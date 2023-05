Terra e Paixão: Aline e Daniel se beijam em show de Jorge e Mateus

Na novela "Terra e Paixão", Daniel (Johnny Massaro) está cada vez mais apaixonado por Aline (Bárbara Reis). Sem saber que o irmão Caio (Cauã Reymond) também gosta da professora, o advogado mente para Graça (Agatha Moreira) e se declara para a professora durante um show da dupla Jorge & Mateus em Nova Primavera.

Sabendo que Aline estará no evento, o segundo filho de Antônio (Tony Ramos) diz para a noiva que vai passar a noite em casa e decide comprar ingressos para encontrar a viúva.

No local, o advogado vê a amada com Jonatas (Paulo Lessa) e dá um jeito de ficar a sós com ela. Daniel então diz para a professora que foi até o local porque sabia que ela estaria lá.

Mesmo após Aline lembrá-lo de que ele é comprometido, Daniel abre o coração para a professora. "Estou disposto a largar tudo por você. Eu estou gostando de você, Aline. Diz, diz que gosta um pouquinho de mim", fala.

A inimiga de Antônio então dá a entender que gosta do rapaz e os dois se beijam ao som da dupla sertaneja. "Eu te amo, Aline", declara Daniel.