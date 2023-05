Terra e Paixão: quem é Antônio La Selva, personagem de Tony Ramos, na novela da TV Globo?

Fazendeiro poderoso e o maior produtor rural de Nova Primavera, Antônio La Selva é o personagem vivido por Tony Ramos na novela "Terra e Paixão", exibida pela Globo. Pai de três filhos e casado com Irene (Gloria Pires), o vilão trava uma batalha contra Aline (Bárbara Reis), na tentativa de expulsá-la e roubar as terras onde a professora mora.

VEJA MAIS

Quem é Antônio La Selva em "Terra e Paixão"?

Antes de conhecer Irene, o fazendeiro era casado com Agatha (Bianca Bin) e com ela teve Caio (Cauã Reymond). Durante o parto do filho mais velho, a esposa de Antônio morreu, deixando o garoto sob os cuidados do pai. Por conta da morte de Agatha, o produtor rural destrata o rapaz e o culpa por ter perdido a esposa.

O sentimento de Antônio e Irene por Caio é o mesmo. Além da dondoca não gostar do enteado por ele lembrar a ex-mulher do fazendeiro, também se incomoda por saber que entre os filhos Petra (Debora Ozório) e Daniel (Johnny Massaro), Caio é o herdeiro dos La Selva que mais entende do funcionamento das fazendas e está por dentro dos assuntos do agronegócio.

O produtor rural é dono de muitas terras, mas quer roubar a propriedade onde Aline mora, sem revelar que o motivo é que em suas fazendas a reserva hídrica está se esgotando. Para a professora, ele diz não reconhecer o documento que comprova que as terras onde ela e o filho vivem foram dadas para o pai de Samuel (Ítalo Martins), que trabalhava para o pai de Antônio no passado.