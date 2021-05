Resumo ‘Malhação Sonhos’: capítulos da semana de 31 de maio a 4 de junho

Segunda-feira (31):

Orelha traça um plano para divulgar a banda Galera da Ribalta. Nando lamenta sua vida com Morgana. Heideguer exige que Nat descubra quando Duca encontrará Alan. A turma insiste para que Karina participe do clipe da banda de Pedro. Nat conversa com Duca e Gael, e Bianca se revolta contra o pai. Cobra tenta se desculpar com Jade, que o esnoba. Nat pede notícias sobre Alan, e Duca diz à avó que pode confiar na lutadora. Dalva afirma para Gael que Nat está mentindo. Karina pensa em participar do clipe de Pedro. Jade aprova o presente de Cobra, que surpreende a menina na praia com os amigos.

Terça-feira (01):

Cobra se declara para Jade. Cobra e Jade roubam os pertences de Bianca e a deixam sozinha na praia. Pedro se emociona com a gravação de Karina para seu clipe. Lucrécia descobre que está com câncer de mama, e Edgard a apoia. Orelha e Morgana partem para o Japão. Bianca percebe que foi roubada e se desespera, mas Henrique a socorre. Jade desconfia do comportamento de Lucrécia. Bianca e Henrique se interessam um pelo outro. BB afirma que Wallace ainda gosta de Sol, mas o rapaz nega e a beija. Sol garante a Bete que lutará por Wallace. Pedro flagra Marcelo na porta da Aquazen, mas o pai consegue despistar o menino. Bianca e Karina conversam sobre Henrique. Henrique surge na Ribalta para ver Bianca.

Quarta-feira (03):

Edgard permite que Henrique participe de sua aula. Delma aprova o novo visual de Marcelo, sem saber que foi Roberta quem o ajudou. Jade e João implicam com Henrique. Sol afirma que se vingará de BB. Nat segue as orientações de Heideguer e pede que Duca apresse o encontro com Alan. Duca beija Nat, que se declara para o rapaz. Gael e Bete conhecem Henrique. Alan e Duca combinam um encontro para a entrega do dossiê contra a Khan, e pedem que Nat fique de fora. René tenta se aproximar de Dandara. Dalva e Gael se preocupam com Duca. Nat não revela a Heideguer o local do encontro de Duca e Alan. João ofende Dandara, e René intervém. Henrique e Bianca se beijam. João pede desculpas à mãe. Lobão diz a Heideguer que sabe onde é o local de encontro de Duca e Alan.

Quinta-feira (04):

Heideguer impede Lobão de ir até o local do encontro entre Duca e Alan. Lobão desconfia de Nat e apreende o celular da namorada. Sol finge para BB que desistiu de Wallace e dá falsas dicas para o namoro dos dois. Henrique avisa a Bianca que voltará para São Paulo, e prepara uma surpresa romântica para a menina. Lobão descobre que Nat é a ex-namorada de Alan. Edgard incentiva Lucrécia a contar a verdade sobre sua doença para Jade. Heideguer pede que Cobra vigie Duca. Cobra dispensa Jade. Gael, Dalva e Duca ficam apreensivos com a proximidade do encontro com Alan. Lucrécia flagra Jade arrancando seus fios de cabelo.

Sexta-feira (05):

Lucrécia se emociona e pede que Jade cuide mais de si mesma. BB não revela que foi Sol quem a incentivou a provocar uma crise alérgica em Wallace. René avisa a Dandara que deixará sua casa. Duca se prepara para encontrar Alan, e Cobra alerta Heideguer. Duca vê Henrique e Bianca se beijando. João se emociona com a partida do pai. Nando acolhe René. Dalva tem um mau pressentimento. Duca chega ao local do encontro, sem perceber que está sendo seguido pelos capangas de Heideguer. Lobão chega à Pedra do Índio e sabota a moto de Alan. Duca e Alan se encontram, observados por Sidney. Duca e Alan conseguem fugir dos capangas de Heideguer. Lobão avança com seu carro contra os irmãos.