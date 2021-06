Resumo ‘A Vida da Gente’: capítulos da semana de 14 a 19 de junho

Segunda-feira (14):

Ana e Rodrigo tentam disfarçar a proximidade, mas Lúcio desconfia. Rodrigo confessa a Lourenço que está muito confuso com relação ao que sente por Ana e Manuela. Celina aconselha Lúcio a terminar seu relacionamento com Ana. Wilson implora que Laudelino o ajude com Aurélia. Miguel sugere que Sofia volte a jogar tênis. Alice faz um comentário que deixa Renato inseguro quanto ao seu emprego na concessionária. Lúcio termina o namoro com Ana.

Terça-feira (15):

Ana marca um encontro com Rodrigo. Celina se emociona depois de conversar com o pai de seu filho. Ana ignora os conselhos de Eva. Dora tenta falar com Marcos, mas é impedida por Olívia. Ana fala para Alice que tentará viver sua história com Rodrigo. Júlia se entristece com o fim do namoro de Ana e Lúcio. Vitória gosta dos elogios que Mariano lhe faz. Celina e Lúcio são solidários um com o outro. Rodrigo e Ana se beijam no local onde começaram a namorar.

Quarta-feira (16):

Ana e Rodrigo decidem ir à terapeuta de Júlia. Sofia critica a atitude de Marcos no trabalho. Francisco agradece Nanda pelo trabalho em sua mochila. Iná aconselha Ana a viver sua história com Rodrigo. Ana pede para se afastar da ONG. Rodrigo sugere que Ana dê aula de tênis. Jonas decide comprar um presente de aniversário para Ângela. Júlia fica desconfiada quando Ana e Rodrigo vão buscá-la na escola. Renato é destratado por um cliente e fica constrangido quando Cícero se aproxima. Eva flagra Ana e Rodrigo se beijando.

Quinta-feira (17):

Eva fica enfurecida com Rodrigo. Lúcio reencontra Laura. Ana consegue um emprego em uma escola de tênis. Lui compõe uma música para Francisco. Renato ouve dois funcionários falando mal dele na concessionária. Jonas sonha com Ângela e acorda assustado. Nanda encontra Lourenço e comenta sobre Tiago e a gravidez de Celina. Rodrigo conta para Manuela que ele e Ana estão juntos.

Sexta-feira (18):

Manuela reage friamente ao comunicado de Rodrigo. Celina incentiva Lúcio a convidar Laura para sair. Lourenço tenta reatar com Celina. Sofia descobre que Ana está dando aula de tênis. Manuela fica pensativa depois de ler o e-mail enviado por Ana. Rodrigo se comove com o amor que Júlia tem por Manuela. Celina repreende Nanda por ter contado para Lourenço sobre sua gravidez. Ana revela a Eva que conseguiu um emprego e que irá sair de casa.

Sábado (19):

Eva fica irritada quando Ana diz que vai embora e exige que a filha deixe sua casa o quanto antes. Renato decide pedir demissão. Alice vai atrás de Renato e o encontra em um bar. Iná diz a Ana que acredita que Eva a manipula. Lui vai viajar e se despede de Nanda e Francisco. Júlia não se anima com as compras, e Ana e Rodrigo ficam decepcionados. Rodrigo avisa a Nanda que Lui sofreu um infarto.