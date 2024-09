Renascer: antes de morrer nos braços de João Pedro, José Inocêncio tem atitude emocionante

No último capítulo de “Renascer”, José Inocêncio (Marcos Palmeira) morre nos braços de João Pedro (Juan Paiva). Antes de partir, o coronel do cacau se declara ao filho e pede perdão em atitude emocionante. João decidiu retirar o facão do Jequitibá-Rei para deixar o pai partir em paz.

Ao voltar para casa, o rapaz nota que a vida do pai está por um fio. “Eu fui lá buscar o teu facão. Era tua vontade, num era? Num quero mais lhe ver sofrer desse jeito. Num quero, ‘causa’ que este teu filho enjeitado lhe quer muito, num sabe?”, fala João Pedro a José Inocêncio.

O coronel é tocado com a ação do filho: “Tinha que ser você, João, pra me fazer essa caridade. Eu não tava conseguindo ir embora com meu facão enterrado lá.” João fala que não queria a morte do pai e pede perdão pelas discussões que tiveram.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) morre nos braços do filho caçula, João Pedro (Juan Paiva) (Reprodução / Globo)

“Sou eu que tenho que te pedir perdão”, interrompe Inocêncio. Quase morto, o coronel afirma seu amor por João Pedro. “Eu te amo, meu filho. Perdoa teu pai por nunca ter lhe dito isso antes, mas eu sempre amei. Eu só não soube dizer. Eu sempre te amei”, declara. José Inocêncio, então, dá um beijo no rosto de João Pedro e morre.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)