Pantanal novela hoje: o que vai passar na programação do remake na TV Globo

Nesta quarta-feira (04/05), a novela Pantanal entra no seu 33º capítulo, na TV Globo. A novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, ganhou um remake após 30 anos, com uma nova versão por seu neto, Bruno Luperi. A trama traz a saga das famílias Leôncio e Marruá, com uma natureza selvagem como cenário principal.

No 33º capítulo, José Leôncio (Marcos Palmeira) manda Jove (Jesuíta Barbosa) voltar para o Rio de Janeiro, mas Filó (Dira Paes) tenta reverter a situação. Angustiado, Jove vai embora escondido da fazenda. Em outro núcleo, Guta (Júlia Dalavia) se interessa pela forma como Tenório (Murilo Benício) pensa em fazer negócios no Pantanal.

Após ir embora, Jove pede para ficar na tapera de Juma (Alanis Guillen). Filó avisa do sumiço de Jove, mas José Leôncio não dá atenção. Apesar da desconfiança, Juma aceita e protege Jove da onça que ronda a tapera. Apesar de não ter se preocupado no início, José Leôncio vai procurar Jove e Juma fala que o jovem foi embora com o Velho do Rio (Osmar Prado). José Leôncio ordena que os peões encontrem o Velho do Rio.

No núcleo situado no Rio de Janeiro, Zaquieu (Silvero Pereira) arruma um encontro para Irma (Camila Morgado). Irma decide se encontrar com Gustavo (Caco Ciocler). Madeleine (Karine Teles) flagra Irma na casa de Gustavo.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela Pantanal é exibida na TV aberta pela Rede Globo. A transmissão começa às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional. Também é possível assistir a telenovela de forma online, através da plataforma de streaming Globoplay.

Quem é quem no remake de Pantanal?

A novela, que foi ao ar, originalmente, em 1990 na TV Manchete, ganhou uma nova versão e ocupa o horário das 21h na Globo. A trama se manteve e é dividida em duas fases.

Na primeira versão, na fase jovem, o protagonista da trama, José Leôncio, era interpretado pelo ator Paulo Gorgulho. Agora, no remake, ficou com Renato Góes. Na fase adulta, na versão de 1990, o papel era de Cláudio Marzzo, agora, é de Marcos Palmeira.

Juma e Joventino nas duas versões de 'Pantanal' (Divulgação / Bloch / TV Globo)

O personagem místico Velho do Rio, guardião do Pantanal, ficou a cargo de Osmar Prado. Na primeira versão, ele também foi interpretado por Cláudio Marzo.

O par romântico Juma e Jove, desta vez, é interpretado por Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa. Na primeira versão, os personagens eram de Cristiana Oliveira e Marcos Winter. Já a mãe de Juma, Maria Marruá, foi interpretada por Cássia Kis na primeira versão. Na nova, Juliana Paes assumiu o papel.

Quando foi a novela antiga de Pantanal?

A trama foi escrita há 30 anos por Benedito Ruy Barbosa e transmitida pela TV Manchete.

