Remake de Pantanal é sucesso de crítica e público; confira fotos das gravações

Lançada no dia 28 de março de 2022, o remake de Pantanal fez sua estreia na Globo 32 anos após o grande sucesso da novela original de Bendito Ruy Barbosa conquistar o Brasil com adaptação do neto de Benedito, Bruno Luperi.

Logo de cara, as imagens impressionaram o público, assim como os efeitos especiais e a atuação de atores como Juliana Paes no papel da marcante 'Maria Marruá'.

Mas a Globo investiu pesado nessa super produção: foram cinco meses de gravação no Pantanal com uma equipe de 120 pessoas entre atores e técnicos e toneladas de equipamento.

Separamos algumas fotos das gravações dessa novela que é definitamente um marco na TV brasileira.