O Rei do Gado: Rafaela é rejeitada por Tavinho na cama

Na trama de Benedito Ruy Barbosa, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, Rafaela Berdinazzi (Glória Pires) desconfia estar grávida de Marcos Mezenga (Fábio Assunção), e para não ter a traição descoberta, a farsante tenta enganar Tavinho (Guilherme Fontes) de que o filho é seu.

Os próximos capítulos de O Rei do Gado novela envolverão os dramas de Rafaela, que alega ser sobrinha perdida de Geremias (Raul Cortez) e aceita se casar com Tavinho por interesse na herança do tio.

A tentativa de enganar Tavinho e finalmente deitar na cama com o marido não vai ser tão fácil para Rafaela. A farsante será rejeitada ao se aproximar do advogado, tirando cuidadosamente os óculos dele. “O que é que você tem? Que frescura é essa?”, reage Otávio assustado com o carinho nunca recebido.

Rafaela não gosta da atitude e chama Tavinho de grosseiro. O advogado pede desculpas e diz que está preocupado com a ideia de Geremias comprar a fazenda que Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) deixou para a Léia (Silvia Pfeifer) no divórcio.

Em seguida,a pilantra tenta se aproximar de Tavinho e ele recusa novamente. Rafaela diz que esse tempo todo estava tentando se acostumar com a ideia de que eram casados, mas está finalmente pronta para ir à cama com o marido. “Agora quem quer um tempo sou eu”, finaliza Otávio rejeitando a mulher.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)