O Rei do Gado: Rafaela sente enjoo e suspeita estar grávida de Marcos

No capítulo de hoje (16) em O Rei do Gado, trama escrita por Benedito Ruy Barbosa e em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, a personagem de Glória Pires, Rafaela Berdinazzi sentirá enjoo e Judite (Walderez de Barros) desconfiará que a sobrinha de Geremias (Raul Cortez) está esperando um filho.

Já casada com Tavinho (Guilherme Fontes) por puro interesse na herança de Geremias, Rafaela nunca se deitou com o marido, logo, a suspeita de que o bebê seja filho de Marcos (Fábio Assunção) só aumenta.

Geremias é quem mais fica animado com a possível gravidez e cria expectativas com a governanta Judite sobre a chegada de um bebê. O tio de Rafaela também tem uma conversa com Tavinho, questionando sobre o que o rapaz acharia da chegada de um bebê. Constrangido, Tavinho corta o assunto.

Rafaela, no entanto, só pensa que deveria ter tomado mais cuidado e se preocupa com os primeiros sintomas da gestação. Imaginando as possibilidades para salavr o casamento, a farsante decide deitar com Tavinho para o convence-lô de que ele é pai do bebê.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)