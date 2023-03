Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (16)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (16/03), às 15h40, o filme "Uma Razão Para Recomeçar", dirigido por Drew Waters e estrelado por Jonathan Patrick Moore, Erin Bethea, Terry O'Quinn, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Uma Razão Para Recomeçar”, o menino Ben (Jonathan Patrick Moore) conhece Ava (Erin Bethea), de 7 anos, a garota por quem se apaixona quando a vê de pé na entrada de sua garagem. Com o passar do tempo, os dois crescem e, depois de encontros e desencontros durante a faculdade, se casam. Para aproveitar a vida e tudo o que ela pode oferecer, eles decidem viajar até que uma tragédia abala a vida do casal, que se vê entre lutas diárias para superar esse problema.

Veja o trailer de "Uma Razão para Recomeçar”

Título original: New Life

Duração: 1h28min

Classificação: 10 anos

Gênero: Drama, Romance

Lançamento: 19 de outubro de 2017

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)