O Rei do Gado: O que acontece com Maria Rosa? Confira

Ana Rosa interpreta Maria Rosa em O Rei do Gado, novela de 1996, reprisada no programa Vale a Pena Ver de Novo. Na ficção, a personagem é mãe de Liliana (Mariana Lima) e esposa do Senador Caxias (Carlos Vereza), que é apaixonado pela empregada Chiquita, vivida por Arieta Corrêa.

Após muitos desentendimentos e não aturar mais os insultos de Maria Rosa, Caxias comunica a decisão do divórcio e que desistirá do cargo político. Futuramente, o senador continuará lutando pela reforma agrária ao lado de seus companheiros do movimento sem-terra.

Primeiramente, Caxias conta à filha que se divorciará, dizendo que não suporta mais a esposa. Maria tentará desviar da temida conversa, mas o pai de Liliana insiste afirmando que o divórcio acertará a vida dos dois. Maria Rosa irá supor que o marido tem um caso com a empregada, mesmo ainda não tendo acontecido nada entre os dois.

O senador finalmente comunica suas decisões: deixar a política e se divorciar da esposa. A personagem chora aos prantos, mas não adiantará. Caixas deixará a família em Ribeirão Preto e vai embora para Brasília, vivendo um trágico acontecimento nos próximos capítulos.

Por onde anda Ana Rosa?

O Rei do Gado sem dúvidas foi uma das novelas mais marcantes da atriz, que perdeu sua filha de 18 anos de idade em 1996, no mesmo ano de estreia da trama. No momento de luto, Ana Rosa foi convidada pelo diretor Luiz Fernando Carvalho para dar vida a personagem Maria Rosa. Apesar inicialmente ter recusado, a atriz agradeceu por receber o convite.

“Tinha que sair de casa, ensaiar, decorar e ver as pessoas. Isso foi muito bom pra mim, lidar com os primeiros meses da falta de Aninha”, disse em entrevista ao gshow. Hoje em dia, a atriz está com 80 anos e mora em Portugal, ainda na ativa, Ana Rosa compartilha a vida no instagram.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)