O Rei do Gado: O que acontece com Léia Mezenga?

Em um de seus trabalhos mais importantes,Silvia Pfeifer interpreta Léia, é esposa de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) na novela de Benedito Ruy Barbosa, O Rei do Gado. Na reta final da trama, a madame, que mantém um relacionamento extraconjugal com Ralf (Oscar Magrini), não terá um dos melhores finais.

Após cansar da ausência do marido e perceber que o mesmo desconfia de sua traição, Léia pede o divórcio de Bruno Mezenga. Não convencido, o ricaço contrata um detetive para investigar o caso e desmascarar a esposa.

Entretanto, o que a loira não sabe, é que seu amante, Ralf, só está interessado pela susposta fortuna de Léia. O detetive acaba flagrando os amantes, comprovando com fotos dos dois na cama.

Ao descobrir a traição, Mezenga fica furioso por estar sendo enganado. “Vamos ver se o amante dela vai continuar interessado depois de descobrir que ela não herdar nenhuma cabeça de gado”, diz irritado.

O Rei do Gado flagra Léia e Ralf, e junto com gravações, extratos bancários e fotos, consegue reunir o que precisa para comprovar que a esposa sustentava o amante. Após revelar tudo para Léia, a personagem rebate dizendo que seu marido também tem uma amante, a bóia-fria Luana (Patrícia Pillar).

Léia (Silvia Pfeifer) sofre nas mãos do amante Ralf (Oscar Magrini) (Reprodução/Rede Globo)

A madame sai do casamento sem nenhuma herança, piorando sua relação com Ralf, que começa a humilhar e violentar Léia por não ser mais rica. No final, a ex-esposa de Mezenga termina sem nenhum dos dois, visto que Ralf é assassinado por Marcos Mezenga (Fábio Assunção), e Bruno fica com Luana (Patrícia Pillar).

Como está Silvia Pfeifer?

Aos 65 anos, a atriz continua trabalhando em projetos. Sua última participação foi na novela ‘Topíssima’, de 2019 e o seriado ‘Reis’, de 2022, em exibição na TV Record.

Além de atuar, Silvia revelou em entrevista a colunista de O Globo, Patrícia Kogout, que abriu durante a pandemia, um ateliê de confeitaria chamado ‘Ateliê Pfeifer’.

