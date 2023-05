O Rei do Gado: Marcos perde o controle no julgamento

Em sua última semana de reprise, a novela de Benedito Ruy Barbosa, ‘O Rei do Gado’ traz muitas emoções e revelações entre as famílias Mezenga e Berdinazzi. Após ter sido principal suspeito do assassinato de Ralf (Oscar Magrini), Marcos (Marcos Mezenga) finalmente tem seu julgamento no tribunal, e deixa toda a família aflita ao responder o júri.

Antes do julgamento, Bruno, interpretado por Antônio Fagundes, teme pela liberdade do filho e chega até a fazer promessas para o rapaz ser inocentado no caso da morte de Ralf. Já no tribunal, o playboy dá respostas debochadas para o júri, complicando ainda mais a situação do caso.

Em seguida, o funcionário Geraldino (Marcelo Galdino) e Clóvis (Amilton Monteiro) são interrogados, assim como a ex-namorada de Ralf, Marita (Luciana Vendramini). Em frente ao júri, a prostituta diz que o pilantra era seu marido e não tem certeza se ele está mesmo morto. Suzane (Leila Lopes) também depõe e detalha o que aconteceu no iate, antes da morte de Ralf.

Por fim, Léia (Silvia Pfeifer) é chamada para depor e falar sobre o relacionamento que tinha com o ex-amante, nesse momento, Marcos perde o controle e põe seu futuro em jogo. O advogado do herdeiro se irrita e acredita ter perdido as chances de salvá-lo. O promotor ainda faz acusações a Marcos, enquanto a defesa tenta convencer que o rapaz seja condenado por ocultação de cadáver.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)