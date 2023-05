O Rei do Gado: Luana dá à luz seu bebê e Bruno se emociona

Na reta final de ‘O Rei do Gado’, novela reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, Luana (Patrícia Pillar) finalmente dá à luz ao filho, depois de ter passado dias sofrendo com dores do parto, longe de casa e no meio do mato.

A bóia-fria viverá um momento único e de felicidade ao ver seu bebê, e reencontrar o noivo Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), que descobre o paradeiro da fugitiva segundos antes e realiza o parto do próprio filho.

Emocionado, o fazendeiro conhece seu terceiro filho e automaticamente esquece das brigas entre as famílias Mezenga e Berdinazzi. O casal volta para Ribeirão Preto e deixa todos animados com a chegada do pequeno. Marcos (Fábio Assunção) e Lia (Lavínia Vlasak) ficam felizes ao ver o irmão pela primeira vez.

Depois de viverem algo único, Bruno e Luana decidem reatar e escolhem o nome do bebê, que se chama Felipe Berdinazi Mezenga. Mesmo contra sua vontade, o fazendeiro aceita a decisão da noiva e dá a notícia aos filhos, que ficam chocados.

Furioso, Marcos questiona o motivo da inclusão do sobrenome Berdinazi. “É da vontade dela… Eu não quero nenhuma discussão!”, diz o rei do gado. Por outro lado, a decisão também afeta Geremias (Raul Cortez), que pensa que a escolha partiu do rival Bruno por interesse na herança.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)