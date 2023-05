O Rei do Gado: Geremias e Judite vivem noite romântica

Próximo ao final de ‘O Rei do Gado’, folhetim de Benedito Ruy Barbosa em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, o italiano Geremias (Raul Cortez) decide se declarar para a amada e até que enfim, vive uma noite romântica ao lado de Judite (Walderez de Barros).

VEJA MAIS

Após anos desejando a mulher, o Geremias pensa que já está mais que na hora de fazer algo sobre a paixão. Durante a noite, o Berdinazzi toma atitude e vai até o quarto da funcionária, na esperança de viver uma noite de amor ao lado da mulher. Judite abre a janela e os dois se beijam, até que, com medo, a governanta pede para Geremias parar. “Devagar que sou mcocinha!”, avisa a mulher.

Confuso, Geremias diz que achava que Judite gostava dele. “Eu achei que você tava querendo. Eu não sabia que você tinha nojo de mim”, dirá o cafeicultor. Judite explica que é apenas medo. A governanta pede para que ele a ajude e os dois vivem a tão esperada noite de amor.

No desfecho da ficção, Geremias e Judite terminam juntos e apaixonados. Além do casal, Bruno (Antônio Fagundes) e Luana (Patrícia Pillar) terão o casamento, assim como Marcos (Fábio Assunção) terminará com Liliana (Mariana Lima) e sua família.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)