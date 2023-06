O Rei do Gado: Geremias conversa com espírito de Giácomo e preocupa Judite

No penúltimo capítulo de ‘O Rei do Gado’, novela de Benedito Ruy Barbosa em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, os protagonistas Geremias (Raul Cortez) e Bruno (Antônio Fagundes) são assombrados por espíritos de familiares falecidos.

Inicialmente, o noivo de Luana (Patrícia Pillar) sente a presença de Marieta (Eva Wilma) e Giácomo (Manuel Boucinhas) no patrimônio antigo da família, comprado por engano pelo advogado de Bruno. Após a mudança, o fazendeiro começa a ter pesadelos com Marieta, que indica onde a medalha de Bruno Berdinazzi (Marcello Antony) está enterrada.

Acontece que os espíritos dos antigos familiares assumem a missão de selar a paz entre as famílias e, com isso, também passam a assombrar Geremias na fazenda. Em determinado dia, o cafeicultor vê o irmão no cafezal e depois, ouve o antigo rádio da fazenda tocar sozinho. “Não tem cabimento essa porcaria de rádio funcionar sozinho. Quando eu levantei essa noite para ver, ele parou sozinho”, reclama para Judite (Walderez de Barros).

O cafeicultor pede à mulher para buscar um machado porque ele pretende destruir o aparelho. Quando está prestes a dar fim no rádio, a voz de Giácomo sussurra em seus ouvidos. “Para que fazer isso, meu irmão?”, ecoa o fantasma.

Surpreso, Geremias conta para a amada que ouviu o irmão. “Ele estava aqui, pedindo para eu não quebrar esse rádio maldito”, diz. Judite se preocupa com o ex-patrão e pergunta onde está Giácomo. Ainda em estado de choque, o italiano não consegue responder.

