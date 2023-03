O Rei do Gado: Bruno e Geremias continuam com a rivalidade e Luana se estressa

Em O Rei do Gado, novela de Benedito Ruy Barbosa reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Luana (Patrícia Pillar) faz de tudo para se esquivar da rivalidade entre as famílias Mezenga e Berdinazzi, ainda mais estando grávida de Bruno (Antônio Fagundes).

Cansada do jeito que os Mezenga falam de sua família e após discutir com seu noivo sobre a herança do tio, a ex-boia-fria Luana vai até à casa de Geremias (Raul Cortez) em busca de um sossego da rivalidade entre as famílias, mas percebe que cometeu o mesmo erro. Irritado com a decisão, Bruno rejeita a noiva enquanto Geremias acolhe a sobrinha perdida com a maior felicidade e esperança.

Durante sua estadia na casa de Geremias, Luana não espera que a reação do tio seja igual à de Bruno. Em um certo dia, o italiano fará uma pergunta à governanta Judite (Walderez de Barros) sobre o enxoval do bebê. “A minha sobrinha trouxe alguma roupa de criança na mala dela?”, indaga.

Animada, Judite diz que sim: "Que coisa mais linda, tudo azulzinho. Você precisa ver, coisa fina”, elogia. Ciente de que sua sobrinha está grávida do seu maior inimigo, Geremias ordena a governanta a jogar tudo fora, prometendo um novinho.

Judite pergunta o motivo da atitude e o fazendeiro diz que não quer que o neto cresça com roupa comprada pelos Mezenga. O noivo de Luana também critica o italiano, ameaçando acabar com a família se Geremias fizer algum mal à seu filho. Para a infelicidade da mocinha, a briga ainda não acabou e em meio à rivalidade, Luana começa a temer pela segurança do filho após seu nascimento.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)