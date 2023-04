O Rei do Gado: Após morte de Orestes, Suzane oferece ajuda para Léia

Em meio a dramas, descobertas e mistérios na reta final de 'O Rei do Gado', novela de Benedito Ruy Barbosa reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Suzane (Leila Lopes) decide oferecer ajuda à Léia (Silvia Pfeifer) após a morte de Orestes (Luiz Parreiras).

Durante a investigação do assassinato de Ralf (Oscar Magrini), o empresário têm um infarto e acaba falecendo. Ao lado de Léia, Suzane decide culpar Orestes pelo crime, o que no final dá certo após o esforço das duas.

Marcos (Fábio Assunção) é processado pelo crime e seus pais fazem de tudo para ajudar o playboy, até mesmo chamar Suzane para depor como testemunha. Inicialmente, a ex-amante recusa o convite mas muda de ideia quando o filho de Léia é preso preventivamente. No apartamento da ex-mulher de Bruno (Antônio Fagundes), Suzane diz que vai ajudar no caso. “Eu vim lhe manifestar a minha solidariedade. Estou sendo sincera, Léia. Também vim lhe dizer que fui procurada pelo advogado do seu filho. Ele quer me arrolar como testemunha de defesa no processo do seu filho”, diz a viúva.

Interpretada por Silvia Pfeifer, a personagem fica surpresa ao saber que Suzane vai arriscar parte do que tem e confessar que apanhava de Ralf. Léia pergunta novamente sobre a decisão e Suzane ressalta a certeza. “Vou. E você não sabe o quanto isso vai me custar”, finaliza a mulher. Entretanto, a viúva será testemunha apenas para se vingar de Ralf e se livrar de qualquer acusação, já que foi cúmplice de Orestes na Praia do Guarujá, onde Ralf morreu.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)