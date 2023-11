Mulheres de Areia: veja por onde anda Ricardo Blat, ator que fez Marujo na trama

Em reprise na TV Globo, ‘Mulheres de Areia’, tem atraído o público com personagens clássicos e trama inesquecível da teledramaturgia brasileira.

No remake do folhetim escrito por Wolf Maya, Ricardo Blat vive Marujo, um pescador aposentado de Pontal d’Areia que perdeu o braço ao ser atacado por um tubarão.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Mulheres Apaixonadas: Tony Ramos relembra bastidores e cena mais marcante da trama ]]

Rancoroso, o personagem também é parceiro de Donato (Paulo Goulart) em diversas armações que os colocam em conflito com outros moradores da aldeia. O artista fez sua estreia na TV lá em 1975, na extinta emissora Tupi, com a novela ‘A Viagem’. Depois, consolidou a carreira no teatro, televisão e cinema ao se tornar galã da Globo em novelas como ‘Estúpido Cupido’ (1976) e ‘Sem Lenço, sem Documento’ (1977).

Depois da novela 'Mulheres de Areia', Ricardo Blat participou de séries da Globo nos anos 2000: 'Hilda Furacão' (1998), 'Hoje é Dia de Maria' (2005) e 'Sítio do Pica Pau Amarelo' (2006) são exemplos.

De lá para cá, participou de ‘Fina Estampa’ (2011), ‘Deus Salve o Rei’ (2018) e o projeto mais recente ‘Gênesis’ (2020), da Record TV. Atualmente, o ator, que também é primo de Caio Blat, tem 72 anos de idade e vive longe da mídia e redes sociais.

Qual é a sinopse de 'Mulheres de Areia'?

As reviravoltas nos caminhos das gêmeas Ruth (Glória Pires) e Raquel (Glória Pires), de perfis distintos, fazem nascer a rivalidade em suas vidas. Tudo começa quando Raquel se casa com o namorado da irmã por interesse até que, após um acidente, é dada como morta.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)