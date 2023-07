Mulheres de Areia: o que acontece com César, do ator Henri Pagnoncelli, no final da novela

Em 'Mulheres de Areia', que está sendo reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, as gêmeas Ruth e Raquel escondem muitos segredos e um deles tem envolvimento do vilão César, interpretado por Henri Pagnoncelli, que tem um final chocante.

Na trama, escrita por Ivani Ribeiro, César é advogado do empresário Virgílio (Raul Cortez) e amigo de seu filho, Marcos (Guilherme Fontes), e também é irmão de Zé Luiz (Irving São Paulo).

Ao longo da novela, um segredo de Ruth (Glória Pires) é revelado. Ela conta ter se envolvido com César e ter engravidado dele, que sumiu sem deixar rastros. A "gêmea má", Raquel (Glória Pires), também descobre o que aconteceu e conta tudo para Zé Luiz, irmão do advogado, que o considera como um pai. A relação entre os dois fica estremecida e César promete vingança contra Raquel.

Raquel é flagrada por César ao "queimar" o dinheiro que tirou de Marcos. O conflito entre os dois vira uma perseguição de carro, e Raquel, com ódio no coração, dirige em alta velocidade e de forma imprudente.

Durante a perseguição, Raquel acaba entrando na contramão e não percebe um caminhão se aproximando no sentido oposto. Apesar de César tentar evitar o acidente ao frear a tempo, ela perde o controle do veículo, que sai da estrada e capota várias vezes, resultando em uma explosão fatal. A antagonista morre queimada no trágico acidente, encerrando seu destino como vilã da história.

No final da novela, César acaba sendo responsável pelo acidente que tira a vida de Raquel e encerra esse importante arco da trama.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)