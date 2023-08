Mulheres de Areia: qual o segredo de Ruth e César? Veja o que acontece com o casal no final

A novela 'Mulheres de Areia' está sendo reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, com uma trama cheia de reviravoltas. Um dos mistérios está na intrigante história de Ruth, a gêmea boa, que esconde um doloroso segredo de seu passado com o vilão César.

A protagonista Ruth (Glória Pires) foi vítima de um ardiloso plano arquitetado por César (Henri Pagnoncelli), um advogado da família e um dos melhores amigos de Marcos (Guilherme Fontes), por quem a jovem é apaixonada. Ruth e César se envolvem em um relacionamento que não teve um final feliz.

Ruth descobriu que estava grávida do advogado, que a ignorou completamente, não demonstrando o menor interesse pela criança que viria ao mundo e sumiu do mapa. Em meio a uma gravidez de alto risco, a mocinha perdeu o bebê no parto. Ela revela esse segredo ao namorado Marcos, que se revolta com a história.

Ao contrário de César, Marcos acolhe Ruth e compreende a situação, porém não consegue conter a revolta diante da injustiça cometida contra sua amada. Decidido a confrontar o ex-amigo, ele não poupa esforços para fazer justiça e proteger Ruth.

A trama também envolve Arlete (Thais de Campos), que é uma amiga próxima de Ruth e chega a ficar noiva de César sem suspeitar de suas ações cruéis. A revelação da verdade por parte de Ruth afeta todos os envolvidos, incluindo os pais da protagonista que se sentem culpados por não terem estado ao seu lado em um momento tão difícil.

Com os capítulos finais se aproximando, a tensão aumenta à medida que César, consumido pelo ódio, passa a perseguir a gêmea má, Raquel, após ela ter contado toda a história para seu irmão Zé Luís (Irving São Paulo).

*Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)