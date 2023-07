Mulheres de Areia: como está hoje a atriz Gabriela Alves, a Glorinha da novela da Globo

Gabriela Alves, conhecida por seu papel como Glorinha em 'Mulheres de Areia', está de volta às telinhas na reexibição da novela no Vale a Pena Ver de Novo. A ex-atriz decidiu seguir uma nova carreira e está há mais de 10 anos longe dos holofotes.

Na trama de Ivani Ribeiro, Glorinha era irmã de Tonho da Lua (Marcos Frota) e enteada de Donato (Paulo Goulart), com destaque para seu envolvimento amoroso com Tito (Eduardo Moscovis). Este foi o trabalho que a lançou para o estrelato aos 21 anos.

Além de 'Mulheres de Areia', Gabriela também participou de outras produções televisivas, incluindo 'Tropicaliente' (1994), 'Salsa e Merengue' (1996) e 'Marisol' (2002). Seu último trabalho em novelas foi no SBT, em 2011, na trama 'Amor e Revolução', onde interpretou Odete Fiel.

Como está Gabriela Alvez hoje?

Atualmente, Gabriela é terapeuta e vive no spa de sua família, localizado em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Sua profissão é voltada para o empoderamento feminino. Ela realiza atendimentos exclusivamente para mulheres, tanto em sessões online quanto em retiros e no spa da família.

Por meio de sua plataforma no Instagram, Gabriela promove uma "Jornada da Mulher Sagrada", abordando questões relacionadas ao poder feminino e ao despertar da humanidade. A terapeuta trabalha com as "dores que foram criadas dentro do patriarcado", buscando auxiliar outras mulheres em seus processos de empoderamento.

Em uma recente entrevista, Gabriela afirmou que consideraria voltar a atuar caso surgisse uma personagem que abordasse as questões femininas com as quais ela trabalha atualmente. No entanto, a atuação está fora de seus planos.

Um dos motivos que a afastou da televisão foi ter que lidar com a fama. Gabriela revelou que a exposição midiática a cansou e machucou, e que sempre buscou levar uma vida íntegra. Ela se incomodava com a vigilância constante sobre sua vida pessoal e com o fato de sempre sair fake news com seu nome.

Mesmo afastada das novelas, ela celebrou a reexibição que está no ar, lembrando com carinho de sua participação na trama.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora web de OLiberal.com)