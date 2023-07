Mulheres de Areia: como está hoje a atriz Karina Perez, a Andrea da novela na Globo

Karina Perez, atriz que marcou presença nas telinhas nos anos 90, está de volta na reexibição da novela 'Mulheres de Areia' no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo. Atualmente com 53 anos, a artista assumiu uma nova direção em sua vida e, principalmente, longe dos holofotes.

Na trama de Ivani Ribeiro, que completa 30 anos desde sua exibição original, Karina interpreta a malvada Andréa, filha dos personagens vividos por Adriano Reys e Nicette Bruno. Após 25 anos afastada das novelas, a ex-atriz se tornou uma talentosa artista plástica, também dedicada à família e aos animais.

Novelas de Karina Perez

Além de 'Mulheres de Areia' (1993), Karina brilhou em outros grandes papéis. Ela também participou de outras produções memoráveis como 'Por Amor' (1998), 'Tropicaliente' (1994), 'Explode Coração' (1995) e da terceira temporada de 'Malhação' (1997).

Em 'Por Amor', escrita por Manoela Carlos, sua personagem Rose era um sucesso e considera que o papel foi um presente em sua carreira.

Atual carreira de Karina Perez

Após deixar os holofotes, Karina decidiu priorizar sua família, dedicando-se integralmente aos filhos e à vida conjugal com o empresário Rodrigo Ferraz. Agora, ela encontrou tempo para se dedicar às artes plásticas, desenvolvendo uma carreira promissora nessa área.

Além de suas habilidades artísticas, Karina Perez é uma mulher multitarefa. Em entrevista rara para o Gshow, ela revelou que atua como empresária nos ramos imobiliários e de clínicas médicas, expandindo seus horizontes profissionais. Porém, um dos projetos mais significativos de sua vida é o resgate e proteção de animais, já que a ex-atriz é uma defensora apaixonada dos bichinhos.

Apesar de estar longe da mídia, ela ainda é reconhecida por onde passa por seus icônicos papéis na TV.

Karina Perez hoje em dia

Atualmente morando em São Paulo, Karina Perez leva uma vida "low profile" e prefere manter distância das redes sociais. Quando decide atualizar seu Instagram, ela compartilha momentos em família, registros de viagens e, é claro, seus animais.

Com uma carreira marcada por personagens inesquecíveis e traços marcantes, ela mantém sua essência e segue feliz com as escolhas que fez em sua vida. Sua beleza também continua sendo marca registrada e sempre arranca elogios pela sua boa forma.

