Mulheres de Areia: O que César fez com Ruth?

No remake de ‘Mulheres de Areia’, de 1993 e em reprise na TV Globo, Ruth (Glória Pires) e César (Henri Pagnoncelli) guardam um segredo vivido no passado, durante o breve relacionamento do antigo casal.

Antes de voltar à Pontal D’Areia, Raquel viveu um romance com o amigo de Marcos (Guilherme Fontes) e foi enganada por César, que era casado na época. O homem afirmava amar a jovem, mas a abandonou quando ela ficou grávida. A personagem de Glória Pires prosseguiu com a gravidez, mas perdeu o bebê no parto.

Disfarçada como a irmã gêmea, a mocinha ficará cara a cara com o homem que a fez sofrer no Rio de Janeiro no capítulo 120 da novela. Os ex-namorados terão um reencontro graças a Marcos, após Ruth descobrir que os dois são melhores amigos. César visitará o rapaz, verá Raquel e terá uma crise.

O homem terá a audácia de procurá-la para pedir perdão e tentará "compensar" seu erro. A mocinha não esconderá o desprezo que sente pelo crápula. César vai até a casa de Ruth para tirar dúvidas sobre o filho. "Como você soube que eu estava aqui?", pergunta ela. "Eu sou amigo do Marcos. Não fui ao casamento dele porque estava viajando", explica o empresário.

Em seguida, César indaga se a família de Ruth sabe sobre a existência do bebê. Ruth nega e diz que não quer ajuda do empresário. Os dois conversam e a protagonista descobre sobre o casamento entre o ex-namorado e a amiga Arlete (Thaís de Campos). Ruth encerra a conversa e deseja boa sorte ao empresário no novo relacionamento.

Qual é a sinopse de ‘Mulheres de Areia’?

As reviravoltas nos caminhos das gêmeas Ruth e Raquel (Gloria Pires), de perfis distintos, fazem nascer a rivalidade. Tudo começa quando Raquel se casa com o namorado da irmã por interesse até que, após um acidente, é dada como morta.

