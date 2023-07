Mulheres Apaixonadas: Por onde anda Daniel Zettel, o Carlinhos?

O retorno de ‘Mulheres Apaixonadas’ na TV, atualmente em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, tem chamado atenção do público para a diferença dos atores após 20 anos da exibição original.

Entre os personagens na trama de Manoel Carlos, Daniel Zettel interpreta Carlinhos, filho de Carlão (Marcos Caruso) e irmão da vilã Dóris (Regiane Alves), que maltratava os avós Leopoldo e Flora, vividos por Oswaldo Louzada e Carmen Silva.

Antes do sucesso da teledramaturgia, Zettel havia se destacado no clássico filme do cinema brasileiro, ‘Cidade de Deus’ (2003). Após o longa, viveu Carlinhos, que recebeu o prêmio Contigo de Revelação por conquistar o público ao defender os avós e ter um romance com a empregada da casa, Zilda (Roberta Rodrigues).

Mais tarde, participou de filmes como ‘Polaróides Urbanas’ (2007) e ‘Trash: A Esperança Vem do Lixo’ (2014). Seus principais destaques recentes foram em ‘A Regra do Jogo’ (2015) e ‘A Força do Querer’ (2017), ambas da Rede Globo.

Longe das telinhas, o ator mantém a vida discreta e compartilha alguns registros nas redes sociais.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)