Vale Música Belém 20 anos: projeto inicia comemorações no Theatro da Paz

O Theatro da Paz, em Belém, será palco, na próxima quarta-feira, 22/5, às 20h, de uma noite de música clássica para a população paraense. O projeto Vale Música Belém comemora 20 anos e irá promover uma apresentação aberta a todos os públicos, com convidados especiais. O patrocínio do projeto é do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A Orquestra Jovem Vale Música irá se apresentar com os solistas Celina Szrvinsk e Miguel Rosselini, que formam um duo pianístico. Criado em 1984, o duo é considerado um dos principais do país e já realizou recitais em algumas das mais importantes salas de concertos do Brasil e de países como Canadá, Japão, Itália e Rússia.



A pianista Celina Szrvinsk fala sobre o sentimento de fazer parte dessa apresentação. “Miguel e eu consideramos a oportunidade de tocar com a Orquestra Jovem Vale Música, sob a regência de Fábio Mechetti, uma conjunção muito feliz, pois temos, tanto pelo maestro, quanto pelo trabalho dessa orquestra, um apreço muito especial. Mechetti, que à frente da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, orgulha o país com o alto patamar artístico de suas programações, já nos regeu algumas vezes nas temporadas da Filarmônica. A Orquestra Vale Música, que conhecemos desde as origens, vimos tornar-se referência, no que concerne à formação profissional de jovens músicos. É um modelo de efetivas ações de reforma social, uma prova inegável de que a música transforma vidas. Em Belém já estivemos várias vezes a convite de Glória Caputo, mas é a primeira vez que tocaremos com a Orquestra Jovem Vale Música no Theatro da Paz, o que acrescenta às comemorações dos 40 anos do nosso duo uma grande emoção”, comenta.



Na programação, o público vai poder apreciar o "Concerto para Dois Pianos", de Poulenc, e a "Sinfonia do Novo Mundo", de Dvorak. E na regência, o evento contará com a presença do maestro Fábio Mechetti, diretor artístico e regente titular da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e um dos mais renomados músicos brasileiros. Mechetti já ganhou prêmios internacionais e foi responsável por dirigir a Orquestra Sinfônica Brasileira, as orquestras de Porto Alegre, do Paraná e de Brasília, além das orquestras municipais de São Paulo e do Rio de Janeiro.

“Será um grande prazer poder trabalhar com um grupo de jovens músicos que vem se dedicando intensamente no preparo da vida profissional de músicos de orquestra. A própria Filarmônica de Minas Gerais esteve em Belém no ano passado dividindo o palco com esses jovens músicos e os ajudando através de masterclasses realizadas pelo programa Vale Música, iniciativa do Instituto Cultural Vale, que tem em uma de suas vertentes o incentivo a troca de experiencias entre orquestras profissionais e projetos de formação. É também uma imensa alegria voltar a trabalhar com Celina Szrvinsk e Miguel Rosselini, colaboradores frequentes nas temporadas da Filarmônica em Minas Gerais. Tenho certeza que será um concerto empolgante para todos nós, músicos e público em geral", afirma o maestro.



Desde a sua fundação há 20 anos, o projeto Vale Música vem desempenhando um papel importante na vida cultural e educacional da capital paraense. Sob a liderança da musicista Glória Caputo, o projeto tem como missão democratizar o acesso à música, oferecendo educação musical de qualidade para jovens talentos de Belém e região metropolitana.

“O concerto desse dia 22 de maio marca um momento histórico para o projeto Vale Música: a abertura das comemorações dos seus 20 anos de existência. São duas décadas de educação musical e transformação social através da música. O regente convidado e os solistas têm destaque nacional e internacional e se propuseram a vir comemorar esse momento tão especial conosco. Somos muitos gratos por tantos anos de realizações!”, comenta com orgulho a musicista e coordenadora do projeto em Belém, Marília Caputo.



O evento tem entrada gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do Theatro e no site Ticket Fácil (https://www.ticketfacil.com.br/) a partir das 9h da própria quarta-feira, 22 de maio, dia da apresentação. O acesso é limitado a um par de ingressos por pessoa.



Serviço:

Concerto com Orquestra Jovem Vale Música Belém no Theatro da Paz e convidados

Quando: 22 de maio, quarta-feira

Onde: Theatro da Paz - Avenida da Paz, Praça da República, S/N – Campina

Horário: 20h

Entrada gratuita. Ingressos podem ser retirados na bilheteria do Theatro e no site Ticket Fácil (https://www.ticketfacil.com.br/) a partir das 9h do dia da apresentação. O acesso é limitado a um par de ingressos por pessoa.