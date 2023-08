Mulheres Apaixonadas: Como está o ator Pedro Furtado hoje?

O folhetim de sucesso de Manoel Carlos, ‘Mulheres Apaixonadas’, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, chama atenção do público pela nostalgia e relacionamentos amorosos polêmicos na trama.

Par romântico de Raquel (Helena Ranaldi), Pedro Furtado deu vida a Fred, um estudante que se envolve em um romance proibido com a professora de educação física da Escola Ribeiro Alves. O ator, filho do famoso roteirista Jorge Furtado, fez participação na novela aos 18 anos e ganhou destaque com os obstáculos e final trágico do casal.

Fred acaba morrendo em um acidente de carro após cair na armadilha de Marcos (Dan Stulbach), deixando Raquel arrasada com a morte.

Depois da trama, se dedicou a outros projetos como ‘Antônia’ (2006), ‘Amazônia, de Galvez a Chico Mendes’ (2007) e ‘Mulher de Fases’ (2011). Longe dos holofotes, Pedro Furtado tem trabalhado atualmente como roteirista. Um de seus trabalhos mais recentes e conhecidos é a série ‘Sintonia’, produzida pela Netflix.

