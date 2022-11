Gigi em ‘Chocolate com Pimenta’: por onde anda a atriz e o que acontece com a personagem?

No ar nas tardes da Globo, no “Vale a Pena Ver de Novo”, quadro que reprisa novelas antigas da emissora, “Chocolate com Pimenta” voltou no último dia 30 de setembro. A trama gira em torno das reviravoltas envolvendo os personagens Ana Francisca (Mariana Ximenes), Danilo (Murilo Benício) e Olga (Priscila Fantin).

O que acontece com Gigi?

Gigi (Mônica Carvalho) é a garçonete do bar e restaurante do hotel de Margot (Rosamaria Murtinho). A jovem mente sobre sua idade: tem 29 anos, mas garante que tem 18. Namoradeira, ela se apaixona por Danilo e se envolve com Timóteo (Marcello Novaes), mas acaba ficando sem nenhum dos dois. A moça está sempre envolvida nas fofocas da cidade de Ventura.

Por onde anda a atriz Mônica Carvalho?

Fora das teledramaturgias desde "Gênesis" (2021), Mônica Carvalho se dedica ao cinema, na função de roteirista. A atriz surgiu na telinha em “Mulheres de Areia” (1993), onde aparece nua na icônica abertura da novela. Mais tarde, ganhou outros papéis, como “História de Amor” (1995), “A Indomada” (1997) e “Porto dos Milagres” (2001).

Após “Chocolate com Pimenta” (2003), ela ainda passou por produções da Record, incluindo “Caminhos do Coração” (2006), e do “SBT”, com “Uma Rosa com Amor” (2010). Em 2011, ela volta brevemente para a Globo em “Fina Estampa”.

Em 2022, como roteirista, ela rodou o filme “Rosa do Carnaval” e atuou no longa roteirizado por ela e pelo amigo Tiago Santiago. A artista ainda é protagonista da comédia romântica “Saraliaeleia”, que deve estrear ainda este ano. Este ano, nas eleições presidenciais, ela dividiu opiniões ao declarar voto no presidente Jair Bolsonaro, derrotado à reeleição.

Qual a história de ‘Chocolate com Pimenta’?

Ambientada nas décadas de 1920 e 1930, “Chocolate com Pimenta” conta a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes), moça simples e ingênua que se apaixona por Danilo (Murilo Benício) ao chegar à fictícia cidade de Ventura. O casal é alvo das armações de Olga (Priscila Fantin), apaixonada pelo rapaz.

Depois de ser humilhada pela população, a protagonista jura vingança, se casa com o milionário Ludovico (Ary Fontoura) e vai morar no exterior.

Anos depois, Ana Francisca retorna à cidade após a morte do marido, disposta a dar o troco em todos que riram dela no passado. Seu principal objetivo é tirar dali a fábrica de chocolates do falecido, empresa que movimenta a economia local.

Que horas ‘Chocolate com Pimenta’ é exibida?

A reprise de “Chocolate com Pimenta” vai ao ar de segunda a sexta-feira no “Vale a Pena Ver”, exibido às 14h45min, antes da “Sessão da Tarde”.

Quando ‘Chocolate com Pimenta’ foi ao ar?

“Chocolate com Pimenta” foi originalmente exibida entre os anos de 2002 e 2003, no horário das 18h da grade da Globo, e foi escrita por Walcyr Carrasco.